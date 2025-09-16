CSIF denuncia la sobrecarga de los docentes: «Simultanear el aula virtual con la presencial no es posible»

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura urge a la Consejería de Educación a dar una solución inmediata al problema del transporte escolar para acabar con la sobrecarga de trabajo que están afrontando los docentes de la enseñanza pública "a los que se les ha impuesto simultanear la enseñanza presencial con la telemática".

En un comunicado, advierte de que los maestros y profesores están sufriendo las consecuencias de este conflicto desde el primer día de clase, con la complejidad que ya lleva aparejada un arranque de curso, y recuerda que la enseñanza telemática no está regulada en Extremadura y mucho menos aún simultaneada con la presencial.

La organización sindical recalca que la enseñanza telemática requiere también de planificación y medios, por lo que imponerla de manera improvisada y sin regulación alguna a los docentes supone una irresponsabilidad por parte de la Consejería de Educación que de la noche a la mañana dio la orden de adaptar las clases con solo unas orientaciones técnicas.

Consecuencias para la calidad de la enseñanza

"Simultanear el aula virtual con la presencial ni es posible ni se puede hacer en Extremadura, por lo que esta situación no puede prolongarse en el tiempo a costa del desvelo y la frustración de los docentes que, por vocación y responsabilidad, están impartiendo como pueden ambas modalidades de clase”, subraya la presidenta del sector de Educación de CSIF Extremadura, Mercedes Barrado.

CSIF ha recomendado por ello a los docentes afectados por este conflicto que registren las incidencias, porque este sobreesfuerzo que se les está pidiendo para atender a 5.000 alumnos que no tienen transporte escolar simultáneamente con el resto de los más de 160.000 de este curso va a incidir en la calidad de la enseñanza que se imparte en las aulas afectadas.