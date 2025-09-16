Extremadura ha sufrido su verano más cálido en 45 años

Extremadura no ha tenido un verano precisamente agradable. No suele serlo nunca, pero en este caso se han registrado cifras record. De hecho, ya se ha considerado el más cálido en temperaturas en 45 años, dentro del periodo de referencia 1981-2025, pero además seco en cuanto a las precipitaciones registradas en la región.

Así lo ha explicado este martes el delegado territorial de la AEMET en Extremadura, Marcelino Núñez, quien ha hecho público el balance climático de la estación. En Extremadura, la temperatura media del trimestre junio-julio-agosto ha sido de 27.1ºC, notablemente por encima de la media de referencia hostórica para este periodo, de 25.2ºC.

Mapa de temperaturas. / MITECO

"Esto significa que hemos tenido una anomalía positiva de +1.9ºC respecto al valor medio, lo que nos permite clasificar este trimestre como extremadamente cálido en cuanto a temperaturas", afirma el experto.

Gráfico de la serie histórica. / MITECO

6, 4 l/m2 menos de lluvia

En cuanto a las precipitaciones medias para toda la región durante el verano, se han registrado 11.9 litros/m², por debajo del valor de referencia para este trimestre, que se sitúa en 18.3 litros/m². "Hemos tenido, por tanto, y en promedio para toda Extremadura, un déficit medio de -6.4 litros/m². Dicho de otra forma, en este trimestre las precipitaciones han representado solo un 65% del valor de referencia", destaca Marcelino Núñez.

De hecho, el trimestre junio-julio-agosto ha sido el 8º más seco del periodo de referencia (1991-2020) en Extremadura.

Mapa de lluvias / MITECO

No obstate, el balance de las precipitaciones acumuladas durante el año hidrológico (desde octubre de 2024 hasta agosto de 2025) ha sido clasificado como muy húmedo. Se han registrado de media 726.3 litros/m², frente al valor de referencia 537.4 litros/m². Es decir, las precipitaciones registradas en el periodo citado han supuesto ya, aún a falta de septiembre, el 125 % del valor de referencia. El balance medio para Extremadura hasta el momento arroja un superávit para este año hidrológico de 188.9 litros/m².

Previsión otoño

El delegado de la Aemet en Extremadura también ha ofrecido las previsiones para el otoño, que comenzará el 22 de septiembre a las 20:19 horas. Así, de cara a los meses de septiembre-octubre-noviembre en Extremadura existe una probabilidad alta de que las temperaturas sean superiores a los valores climatológicos de referencia. También existe una probabilidad moderada de que las precipitaciones sean inferiores a los valores climatológicos de referencia.

El conjunto del país

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), también ha hecho público en rueda de prensa su resumen climático del verano de 2025 para el conjunto del país: el más cálido de la serie histórica y con carácter seco.

El verano 2025 (periodo del 1 de junio al 31 de agosto) tuvo un carácter extremadamente cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 24,2 °C, valor que queda 2,1 °C por encima de la media de esta estación (periodo de referencia 1991-2020). Fue el verano más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, superando por 0,1 °C al verano de 2022, que era hasta ahora el más cálido.

Las mayores anomalías de temperatura, de más de 3 °C con respecto al promedio normal, se observaron en zonas del interior peninsular, especialmente de Galicia y de las mesetas. Por meses, tanto junio como agosto tuvieron carácter extremadamente cálido. Ambos fueron los más cálidos de sus respectivas series; en el caso de agosto, empatando con el de 2024. Junio fue el mes más anómalamente cálido en España desde que hay registros, con 3.6 °C por encima de la media del período de referencia.

Olas de calor

A lo largo del verano se registraron tres olas de calor, dos en el ámbito de la Península y Baleares y una en Canarias. Las olas de calor peninsulares transcurrieron entre el 18 de junio y 4 de julio y entre el 3 y 18 de agosto. En el conjunto del verano se registraron 33 días bajo ola de calor. Es el segundo verano con mayor número de días, tras el de 2022, que tuvo 41 días.

De la primera ola de calor destacan su duración (17 días) y su extensión (40 provincias afectadas), lo que la convierte en la tercera ola de calor más larga y también la tercera más extensa desde, al menos, 1975. La segunda ola de calor fue una de las más importantes de las que se tiene constancia en España, pues fue la segunda más intensa, la segunda con mayor extensión y la cuarta más larga, con una anomalía de 4.2 °C, 42 provincias afectadas y 16 días de duración.

Puntos especialmente calientes

Las temperaturas más altas entre las estaciones principales correspondieron a Jerez de la Frontera/aeropuerto, con 45,8 °C y Morón de la Frontera, con 45,2 °C, ambas registradas el 17 de agosto. Murcia alcanzó 45,1 °C y Alcantarilla/base aérea, 45,0 °C, las dos el 18 de agosto.

En las estaciones principales de Jerez de la frontera/aeropuerto, Rota, Murcia/San Javier y Oviedo se observó la temperatura más alta desde el comienzo de sus respectivas series. Asimismo, en las estaciones principales de Castellón y Madrid/Getafe se registró la temperatura mínima más alta (la noche más cálida) desde el comienzo de las observaciones.

Hubo también algunos episodios con temperaturas por debajo de las normales, destacando los de los días 19 a 26 de julio, 20 a 22 de agosto y 28 a 29 de agosto. Las temperaturas más bajas registradas en las estaciones principales fueron los 5,0 °C que se midieron en Puerto de Navacerrada el 21 de julio, los 5,6 °C de Molina de Aragón el 29 de agosto, los 5,8 °C de Izaña el 26 de agosto, y los 6,9 °C observados en Valladolid/aeropuerto el 21 de agosto.

En cuanto a la predicción para el otoño en el territorio nacional, el escenario más probable para septiembre-noviembre, que se corresponde con el otoño meteorológico, es el de temperaturas por encima del promedio normal en todo el país, con una probabilidad del 60-70 % en la Península y Baleares y del 50 % en Canarias.

La incertidumbre es más alta en cuanto a las precipitaciones. Es poco probable que se trate de un otoño especialmente lluvioso en el oeste y centro de la Península, así como en Canarias (20 % de probabilidad), mientras que en esas áreas hay un 45 % de probabilidad de que sea un otoño más seco de lo habitual. Para la vertiente mediterránea peninsular y Baleares no hay una tendencia clara.