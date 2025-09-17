Transporte escolar
Los autobuses escolares vuelven a los pueblos en el quinto día del nuevo curso
El transporte escolar comienza a recuperar la normalidad tras el acuerdo alcanzado ayer entre la Junta de Extremadura y cinco empresas del sector que concentraban más de 200 rutas, aunque hay rutas que no han funcionado esta mañana
Samuel Sánchez
El transporte escolar empieza a recuperar la normalidad en el quinto día del nuevo curso escolar. Tras el acuerdo alcanzando ayer entre la Junta de Extremadura y las cinco empresas del sector que habían dejado desiertas más de 200 rutas escolares, muchos autobuses han vuelto hoy a los pueblos afectados por la ausencia del servicio durante cuatro días.
Sin embargo, a la espera de cifras oficiales de la Consejería de Educación, hay rutas que no se han recuperado todavía durante esta mañana. Por ejemplo, en el IES Luis Chamizo de Don Benito, donde la mayoría de sus 500 alumnos necesitan este servicio, los autobuses escolares no han pasado por todos los municipios.
En cambio, en otras localidades como Almoharín, en Cáceres, sí se ha retomado la ruta de transporte escolar que traslada a los alumnos hasta el instituto de Miajadas.
