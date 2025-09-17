Cáparra, Montemolín o Fuente de Cantos: Extremadura permitirá visitar por primera vez las restauraciones arqueológicas en curso

Extremadura tiene previsto celebrar cerca de 40 actividades en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP) 2025, que buscan difundir el patrimonio cultural y sensibilizar a la ciudadanía. La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, ha presentado este miércoles la programación, que incluye actividades diversas, gratuitas y abiertas a todos los públicos. El año pasado participaron más de 700 personas y para esta nueva edición se ha dado "un salto decisivo" al duplicar el número de propuestas con más de 1.700 plazas repartidas por toda la geografía regional.

Extremadura se suma así de nuevo a esta iniciativa internacional que, desde hace casi cuatro décadas, moviliza a millones de personas en torno a la idea de que el patrimonio es algo vivo, cercano y que pertenece a todos. Se trata, en la actualidad, del mayor evento cultural europeo de carácter participativo: se celebran en los Estados signatarios de la Convención Cultural Europea con miles de actividades que llegan a más de 20 millones de visitantes.

Programa de actividades de las Jornadas Europeas de Patrimonio. / Juntaex

Intervenciones en curso

"Habrá actividades de gran formato, capaces de reunir a un público amplio, y también otras más reducidas e íntimas, que permiten una experiencia cercana y casi personalizada", ha destacado Bazaga. Entre ellas rutas, visitas guiadas, talleres, conciertos, certámenes artísticos, actividades escolares e intergeneracionales. Bazaga ha destacado las que se pondrán en marcha bajo el título 'Abierto por obras', ya que por primera vez, "abrimos al público las puertas de intervenciones en curso, como las restauraciones en Cáparra, Montemolín, Escurial o Fuente de Cantos, llevadas a cabo por esta consejería".

Será una oportunidad única de conocer de primera mano cómo trabajan los equipos técnicos, qué retos encuentran y cómo se conserva el patrimonio con rigor y respeto. Asimismo, Bazaga ha subrayado el enfoque hacia lo rural de estas jornadas, ya que "muchas de las acciones se desarrollan en pueblos pequeños, en yacimientos y en enclaves que habitualmente quedan fuera de los grandes circuitos".

En concreto, se permitirá conocer la restauración de las iglesias de Nuestra Señora de la Asunción en Escurial y en Casas de Don Antonio; de Nuestra Señora de la Granada, en Fuente de Cantos; la restauración del castillo de Montemolín y también de yacimientos arqueológicos como la ciudad romana de Cáparra; el de Madina de Albalat -de época musulmana- y el castro de Villasviejas del Tamuja (arquitectura del final de la Edad del Hierro).

Rutas y visitas guiadas

Por su parte, la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, ha detallado el programa de actividades, que incluye visitas guiadas a San Martín de Trevejo; a pueblos de colonización como San Gil, Valuengo y La Bazana; al Palacio de Lorenzana en Trujillo -sede de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes-; a Burguillos del Cerro (para conocer la vivienda tradicional de la baja Extremadura); a Don Benito y Medellín (mostrará la evolución de la arquitectura a lo largo de la historia y contarán con 30 plazas reservadas para personas con necesidades especiales); a Aldeanueva del Camino (arquitectura popular); a Campillo de Llerena (arquitectura militar con recursos patrimoniales vinculados a la Guerra Civil) y Riolobos, entre otras localidades.

Apoyando la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura se han programado visitas a esta ciudad para conocer la restauración de la Casa Palacio Paredes-Saavedra por parte del estudio Tuñón-Albornoz; una ruta por la minería de Aldea Moret, y otras visitas para conocer el ensanche de la ciudad así como otros vestigios que pasan desapercibidos en los recorridos turísticos convencionales.

Concursos y exposiciones

También habrá concursos como #Extremaduraesmicasa en el que cualquier persona puede compartir una o varias fotografías antiguas en redes sociales que reflejen un momento de su vida ligado a un bien inmueble; los niños de 6 a 11 años podrán participar en el concurso 'Relatos que vuelan a través de la imaginación' con textos breves inspirados en monumentos locales y los niños y adolescentes serán protagonistas también del certamen juvenil de pintura rápida, y de una yincana arqueológica por Trujillo.

La programación se completa con exposiciones como la de 'Vocabulario gráfico de arquitectura histórica de Cáceres' y la de 'Arquitectura tradicional y despoblación'; con el concierto 'Voces de la arquitectura histórica de Cáceres' así como varios talleres como el titulado 'Recrea Guadalupe: dibujamos la memoria' que busca conectar a mayores y jóvenes del municipio mediante actividades relacionadas con la memoria del patrimonio arquitectónico, o los talleres de 'Palografía y patrimonio arquitectónico de Extremadura' que se celebrarán en los archivos históricos de Badajoz, Cáceres y Mérida. Igualmente, en noviembre, se celebrarán las Jornadas de Patrimonio en Extremadura en Badajoz, que abordarán la integración de nuevas tecnologías en la conservación del patrimonio.