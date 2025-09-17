Extremadura se enfrenta a un nuevo día de altas temperaturas

Extremadura se prepara para una nueva jornada de calor intenso, con varias comarcas bajo aviso amarillo (riesgo moderado) por altas temperaturas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las zonas más afectadas son las Vegas del Guadiana en Badajoz y las comarcas de Villuercas y Montánchez, además del norte de la provincia de Cáceres. Se espera que los termómetros alcancen los 38 grados.

Este riesgo por altas temperaturas se activa a las 13.00 y se prolonga hasta las 20.00 horas. De hecho, las previsiones indican que las Vegas del Guadiana experimentará las máximas más altas, llegando a 38 °C. Por su parte, en Villuercas y Montánchez se prevén 37 °C, mientras que en el norte de Cáceres las temperaturas no superarán los 36 °C.

Este retorno de las altas temperaturas también afectará a otras zonas de España, principalmente, Córdoba, Sevilla, Jaén, Ávila, Cuenca y Toledo, cuyos termómetros oscilarán entre los 34 y 38 °C.

Consejos para sobrellevar el calor

Para mitigar los efectos de las altas temperaturas, los expertos recomiendas adoptar unas medidas básicas. La principal es la hidratación bebiendo agua con regularidad, incluso si no se siente sed, es fundamental.

También se aconseja evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y optar por la sombra. Usar ropa ligera y de colores claros, así como proteger la cabeza con un sombrero o gorra, puede ayudar a mitigar los efectos del calor. En casa, mantener las persianas bajadas y ventilar por las noches puede contribuir a mantener un ambiente más fresco y agradable.

La precaución y el sentido común son los mejores aliados para disfrutar del día sin riesgos, a pesar de las altas temperaturas.