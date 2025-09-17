Facua denuncia problemas con el agua en varios municipios extremeños y pide más agilidad en las analíticas

El colectivo de consumidores Facua Extremadura ha participado este miércoles en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura para poner sobre la mesa los problemas con la calidad del suministro en algunos municipios de la región, pedir mayor transparencia a la Administración y defender la necesidad de impulsar el desarrollo reglamentario de la ley extremeña que regula la gestión y ciclo urbano del agua.

José Manuel Núñez, presidente regional de Facua Extremadura, ha hecho referencia a las analíticas realizadas por el Servicio Extremeño de Salud, "donde constantemente se detectan elevados niveles de nitratos y nitritos en el agua de diferentes municipios, haciéndola no apta para el consumo humano". En los últimos meses, la asociación ha denunciado problemas en el suministro de agua en municipios como Guadajira o Lobón, y algunos barrios de Mérida y de Badajoz.

Protección de la salud

Núñez ha recordado que en este territorio resulta de aplicación la Ley 1/2023, de 2 de marzo, de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura, una norma que reconoce en su artículo 3 como principio básico «la protección de la salud a través del enfoque del análisis y evaluación de los riesgos en la contaminación y desabastecimiento», ha subrayado el presidente.

José Manuel Núñez, presidente de FACUA Extremadura, en su comparecencia ante la Asamblea de Extremadura. / Facua

Además, esta ley recoge en el artículo 4 el derecho de los usuarios a «obtener la prestación del servicio con garantía y calidad adecuada a su uso, debiendo establecerse reglamentariamente los parámetros y estándares que definan esa calidad, así como el sistema de tratamiento de incidencias y reclamaciones».

Asimismo, Núñez ha precisado que el artículo 12 deja claro que «la Comunidad Autónoma de Extremadura garantizará la transparencia en el ciclo urbano del agua a través del establecimiento de un sistema de información y difusión activa al público (...), con la denominación de Sistema de Información del Agua Urbana bajo el acrónimo SIAU».

Municipios sin informes

En esta línea, el presidente de Facua ha aprovechado su intervención para exigir a la administración una mayor transparencia a la hora de facilitar las analíticas sobre el ciclo del agua, ya que en muchas ocasiones estos informes son remitidos demasiado tarde o incluso ni siquiera se emiten como es el caso de Villafranca de los Barros, Olivenza, Valencia del Ventoso, Pinofranqueado o Peraleda del Zaucejo, entre otros.

Por todo ello, José Manuel Núñez ha trasladado a los presentes la necesidad de impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley 1/2023, de 2 de marzo, de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura: «Es evidente que necesitamos una cuantificación de los derechos de los consumidores y de las obligaciones de las entidades prestatarias del servicio».

Asimismo, ha pedido voluntad política para impulsar dicho reglamento y ha criticado que Extremadura lleva décadas de retraso con respecto a otras comunidades autónomas. El presidente de la asociación ha puesto como ejemplo a Andalucía, donde lleva vigente desde el año 1991.