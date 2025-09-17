Los primeros exámenes de las oposiciones del SES ya tienen fecha: comienzan el 18 de octubre

Los primeros exámenes de las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES), convocadas en diciembre del 2024, ya tienen fecha exacta de celebración. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles el día de realización de los exámenes y el lugar de 13 de las categorías convocadas.

De momento se han publicado solo las fechas de los exámenes que se realizarán en octubre, pero todavía quedan el grueso de categorías por conocerse. Según aseguraba el SES el pasado junio, la totalidad de las pruebas se harán entre octubre y el próximo mes de febrero. Hay más de 40.000 personas inscritas para participar en este proceso selectivo.

-Técnico de gestión de sistemas y tecnologías de la Información: 18 de octubre en Mérida

-Médico de urgencias hospitalarias: 19 de octubre en Badajoz

-Odontoestomatólogo de Atención Primaria: 18 de octubre en Badajoz

-Pediatra de Atención Primaria: 19 de octubre en Cáceres

-Médico de urgencias de Atención Primaria: 25 de octubre en Badajoz

-Enfermero especialista obstétrico-ginecológico: 19 de octubre en Mérida

-Enfermero especialista en salud mental: 25 de octubre en Cáceres

-Técnico especialista en Radioterapia: 18 de octubre en Cáceres

-Óptico-optometrista: 25 de octubre en Mérida

-Celador con discapacidad intelectual: 18 de octubre en Cáceres

-Mecánico: 25 de octubre en Cáceres

-Calefactor: 26 de octubre en Badajoz

-Médico de admisión y documentación clínica: 26 de octubre en Mérida