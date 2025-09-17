Polémica vuelta a las aulas
Vox critica la gestión "caótica y autoritaria" de la crisis del transporte escolar en Extremadura
La formación pide explicaciones a Guardiola ante la retirada de las medidas judiciales "por interés propio": "Si alguien tiene constancia de un delito, debe denunciarlo"
El diputado y portavoz de Educación del Grupo Parlamentario VOX en Extremadura, Juan José García, responsabiliza íntegramente al Gobierno de María Guardiola (PP) de la crisis del transporte escolar por su falta de capacidad de negociación y una gestión "caótica y autoritaria" que ha provocado que más de 5.000 alumnos se hayan quedado sin transporte escolar durante cuatro días. "El transporte escolar es un servicio público esencial, ya pagado con los impuestos de los extremeños. Y lo que hemos visto es un cúmulo de errores y despropósitos que solo evidencian la incapacidad del Gobierno de María Guardiola", ha afirmado.
El diputado señala que la crisis se ha resuelto tras ceder la Junta en todas las reivindicaciones de las empresas, lo que demuestra que "se trataba de un problema económico desde el inicio del conflicto". Al igual que el resto de grupos de la oposición, en este punto Vox exige más explicaciones, sobre todo en lo relativo a la retirada de las medidas judiciales.
Medidas judiciales
"Si alguien tiene constancia de un delito y tiene pruebas, debe denunciarlo. No se puede retirar esa denuncia por interés propio sabiendo que se ha cometido un delito. Si lo haces y la retiras, se puede pensar que se denunció sin pruebas y como forma de coacción a la otra parte", advierte Juan José García.
Vox ha subrayado que la presidenta es la máxima responsable de este fracaso, pues permitió que se actuara siguiendo sus directrices: forzar a las empresas a licitar a pérdidas, judicializar el conflicto, aumentar la partida económica a posteriori y, finalmente, retirar la denuncia.
"Que los niños extremeños se quedaran sin transporte para ir a clase es una vergüenza de este Gobierno", añade García. Según los de Abascal, el PP debe asumir responsabilidades y dejar de engañar a los extremeños con un falso cambio que nunca llegó, como han aseverado en reiteradas ocasiones.
