BYD amplía su gama con dos nuevos modelos

Crece la gran familia de la marca BYD de vehículos eléctricos y enchufables gracias a grupo Gedauto. Esta semana el concesionario BYD de Badajoz fue escenario de la presentación de dos nuevos y rutilantes modelos de la firma asiática: Seal 6 DM-i y el Seal DM-i Touring. Medio centenar de invitados, entre medios de comunicación, youtubers, influencers, clientes y amigos de Gedauto se dieron cita en el concesionario oficial de BYD Badajoz de la calle Antonio Masa Campos para conocer las novedades de esta marca que cada vez pisa con más fuerza en el mundo de la automoción.

José Labrador, gerente y propietario de grupo Gedauto. / EL PERIÓDICO

BYD está ganando cada vez más terreno en el mundo del vehículo eléctrico con un 10% de penetración. Sin embargo, en Extremadura esta cifra está por encima del 23% y en Badajoz concretamente un 28%, duplicando la media nacional. Según señaló José Labrador, gerente y propietario del grupo extremeño Gedauto, el objetivo es seguir liderando el mercado en la región y llegar a fabricar en 2027 un millón de coches en las nuevas factorías. En dos años espera que uno de cada cuatro de los coches eléctricos y enchufables que se matriculen será BYD. «Es un coche que brilla con luz propia y que tiene unas condiciones fabulosas», dijo.

La marca va en Extremadura como un cañón, con nueve modelos a la venta si se suman los dos presentados esta semana en Badajoz: Dolphin Surf, Dolphin, ATTO 2, ATTO 3, Seal, Sealion-7, SEAL U y Seal 6 DM-i y Seal 6 DMi-Touring. Las previsiones apuntan a que se unirán el año que viene otros siete modelos más.

El BYD Seal 6 DM-i ofrece un potente sistema híbrido enchufable ‘Super DM’ que combina motor eléctrico y térmico, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 7,5 segundos y autonomía eléctrica de hasta 120 km (WLTP). Su diseño exterior aerodinámico destaca por detalles modernos como manillas ocultas, luces LED en barra y parrilla elegante. En el interior ofrece espacio amplio y funcionalidad, especialmente en la versión Touring, con portón trasero eléctrico, alta capacidad de carga y asiento abatible. Incluye tecnología avanzada como pantalla táctil de gran tamaño, conectividad inalámbrica, múltiples airbags, sistema de asistencias al conductor tipo ‘God’s Eye’ y puntos ISOFIX. El BYD Seal 6 DM-i Touring comparte la avanzada tecnología híbrida enchufable Dual Mode y el rendimiento del sedán, con potencias de hasta 212 CV y autonomías eléctricas de más de 100 kilómetros, pero se diferencia por su enfoque familiar y versátil. Su carrocería Touring ofrece mayor altura y amplitud, con un maletero que alcanza hasta 1.535 litros con asientos abatidos, portón trasero eléctrico, barras de techo y limpialuneta trasero de serie. Aunque el peso es ligeramente superior y las autonomías combinadas se reducen un poco respecto al sedán, gana en comodidad, capacidad de carga y funcionalidad para viajes largos.

