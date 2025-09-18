Charcas y pequeños desbroces o cortafuegos no necesitarán autorización ambiental en Extremadura

La Junta de Extremadura va a impulsar la reforma de las leyes autonómicas de Protección Ambiental, Ordenación Territorial y Agraria para facilitar la gestión forestal y prevenir grandes incendios. Los cambios se recogen en un decreto ley aprobado este jueves en Consejo de Gobierno extraordinario, el mismo texto en el que se ha establecido el reparto de 3,5 millones de euros en ayudas directas para compensar las pérdidas sufridas por la agricultura y el sector turístico a causa del fuego.

Al tratarse de un decreto ley de medidas urgentes, entra en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), pero necesitará el refrendo del pleno de la Asamblea en el plazo máximo de un mes para que las medidas continúen en vigor. Entre ellas, se plantea que la construcción de charcas, forestaciones con encinas y alcornoques, desbroces de menos de 100 hectáreas y pendientes inferiores al 25%, o cortafuegos de menos de 500 metros, no necesiten autorización de impacto ambiental abreviado para ejecutarse.

Protección ambiental y planeamiento

Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, para ello es necesario modificar la Ley de Protección Ambiental de Extremadura, en la que se ha eliminado la obligación de realizar el informe abreviado para estas actividades relacionadas con la agroindustria, la agricultura y la ganadería. El objetivo es "aminorar la tensión frecuente entre conservación y desarrollo rural tradicional", que para el Gobierno del PP "no tienen que estar reñidos".

También se han aprobado cambios en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, de tal forma que se va a permitir que los municipios modifiquen sus planes urbanísticos para que puedan realizar actuaciones de prevención en las zonas periurbanas". También se aprueban "las modificaciones que quieran realizarse del planeamiento urbanístico en los distintos municipios para que esto no suponga ningún freno al desarrollo de nuestros pueblos", ha resaltado Elena Manzano.

Ley agraria y montes

En el caso de la Ley Agraria, se ha modificado para que "las infraestructuras productivas preventivas contra incendios tengan la consideración de terreno forestal". Hasta ahora eran considerados cultivos y a partir de la publicación del decreto van a considerarse "como un instrumento más de prevención". Esta modificación permitirá que se puedan plantar especies agrícolas en montes públicos y diseñar un nuevo mosaico del paisaje "que va a resultar esencial para actuar en esas labores de prevención de los incendios", ha resaltado Manzano.

Por otra parte, la Junta de Extremadura ha solicitado al Gobierno central la modificación de la Ley de Montes para facilitar las tareas de prevención y extinción de incendios forestales. Concretamente para que se elimine la prohibición de cambio de uso forestal durante los 30 años siguientes al incendio forestal en el caso de que este se haya debido a causas naturales.

Por último, como medida de prevención, el nuevo decreto ley recoge la exigencia de un plan de prevención de incendios, que deberá ser validado por la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios, para las instalaciones fotovoltaicas ubicadas en la región.