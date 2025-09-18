CSIF Extremadura saldrá a la calle si el sueldo de los funcionarios de la Junta no se igualan a otras comunidades: 300 euros de diferencia

La Administración General regional tiene 17.000 empleados públicos que están están percibiendo “unos 300 euros de media menos al mes que los de otras comunidades autónomas”. Así lo ha afirmado este jueves el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura, Benito Román, con motivo del inicio de curso político. Durante su comparecencia, ha anunciado que iniciará movilizaciones en las calles por la equiparación salarial si la Junta no responde a su petición de convocar una mesa de negociación.

En ella, pretende que se aborde una subida de los complementos específicos, a fin de igualar las retribuciones de los funcionarios extremeños con las de trabajadores públicos de otras comunidades. La organización sindical se ha dirigido por carta a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, solicitando abordar el asunto, que considera "fundamental para este sector", por lo que, de no recibir una respuesta en los próximos días, CSIF alzará la voz en la calle para defender que “a igual trabajo, igual salario”.

El presidente autonómico de CSIF ha enumerado otras reivindicaciones del sindicato, como la homologación salarial de los docentes, con una huelga ya convocada para el 7 de octubre, a la que están llamados los más de 16.000 maestros y profesores de la región.

Pluses y vacaciones retribuidas

A su vez, Benito Román ha reclamado el reconocimiento de los pluses por nocturnidad y festivos en periodo de vacaciones, permisos y bajas médicas de los trabajadores de la Junta de Extremadura, después de las sentencias judiciales pronunciadas que han dado la razón a la organización sindical en este sentido.

Por otra parte, ha exigido a la Junta que haga extensible a los trabajadores de la Administración General Autonómica y de Educación el cómputo como servicios prestados de las vacaciones retribuidas y no disfrutadas, que ha reconocido al personal del Servicio Extremeño de Salud tras las sentencias ganadas por este sindicato al respecto.

A todas estas cuestiones, la Junta de Extremadura debe darle ya "una solución inmediata", ha reclamado el líder sindical, que pide al Ejecutivo regional que se siente a negociar "cuanto antes" para llegar al mejor acuerdo posible con las organizaciones sindicales.

Objetivos ya logrados

Por otro lado, y a modo de balance del ecuador de la legislatura, Benito Román ha destacado el trabajo constante de CSIF luchando y reivindicando mejoras para los trabajadores, con lo que se han logrado importantes hitos como el reconocimiento y abono de la deuda del 2% de subida salarial del año 2020 o la actualización del pago por desplazamiento del kilometraje de 0,19 a 0,26 euros para los empleados públicos de la Junta que usan su vehículo particular por razones de servicio.

Benito Román se ha referido también a la necesidad de contar con unos nuevos presupuestos autonómicos que cuenten con las partidas económicas necesarias para afrontar las reivindicaciones pendientes y ha aprovechado para insistir a los grupos parlamentarios a tener altura de miras y lleguen al mejor acuerdo posible.

Más participación

A su vez, el presidente autonómico de CSIF ha pedido a la Junta “valentía y ganas de querer cambiar realmente las cosas en nuestra región”, en alusión a afrontar un cambio en la normativa autonómica sobre participación sindical que permita que esta organización, con el 46,22 % de representatividad en el ámbito de Gestión de la Junta de Extremadura, en crecimiento constante en el sector privado, y un 15,5% de representatividad entre todos los trabajadores de la región, pueda formar parte de los foros de Diálogo Social en la región.