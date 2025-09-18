Educación convoca 85 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura

La Consejería de Educación ha convocado el primer llamamiento urgente del nuevo curso para cubrir 85 plazas docentes vacantes en 29 especialidades distintas. Hay varias de media jornada, pero la mayoría tienen una duración del curso completo, hasta el próximo 30 de junio.

Los interesados en ocupar estas vacantes, tienen hasta mañana viernes a las 9.00 horas para presentar sus solicitudes, tal y como recoge la resolución publicada este miércoles en Profex, en la que se detallan los requisitos y el procedimiento. Según la convocatoria, Extremadura busca profesores de las siguientes especialidades:

-Griego: una plaza para Valencia de Alcántara

-Latín: tres plazas en Plasencia, Orellana la Vieja y Zalamea de la Serena

-Matemáticas: dos plazas en Jaraíz de la Vera y Logrosán

-Música: 9 plazas en Cáceres, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera, Montijo, Moraleja, Orellana la Vieja, Talayuela, Valverde del Fresno y Villanueva del Fresno

-Informática: 8 plazas en Navalmoral de la Mata, Talayuela, Trujillo y Badajoz

-Organización y procesos de mantenimiento de vehículos: 4 plazas en Jerez de los Caballeros, Valencia de Alcántara y Mérida.

-Organización y proyectos de fabricación mecánica: siete plazas en Jerez de los Caballeros, Mérida, Zafra, Villanueva de la Serena y Trujillo.

-Organización y proyectos de sistemas energéticos: una plaza en Mérida

-Procesos y medios de comunicación: una plaza en Cáceres

-Procesos y productos en madera y muebles: una plaza en Caminomorisco.

-Sistemas electrotécnicos: cinco plazas en Mérida, Almendralejo y Cáceres.

-Sistemas electrotécnicos y automáticos: seis plazas en Navalmoral de la Mata y Fregenal de la Sierra.

-Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos: dos plazas en Monesterio y Fuente de Cantos.

-Instalaciones electrotécnicas: una plaza en Valverde del Fresno.

-Laboratorio: una plaza en Navalmoral de la Mata.

-Sistemas y aplicaciones informáticas: cinco plazas en Badajoz, Navalmoral de la Mata y Segura de León.

-Técnicas y procedimientos de imagen y sonido: dos plazas en Cáceres.

-Equipos electrotécnicos: tres plazas en Mérida, Villafranca de los Barros y Zafra.

-Chino: una plaza en Cáceres.

-Italiano: una plaza en Mérida.

-Portugués: una plaza en Navalmoral de la Mata.

-Contrabajo: una plaza en Mérida.

-Fagot: una plaza en Almendralejo.

-Oboe: una plaza en Cáceres.

-Diseño de interiores: una plaza en Mérida.

-Diseño gráfico: una plaza en Mérida.

-Estética: tres plazas en Azuaga y Villanueva del Fresno.

-Mecanizado y mantenimiento de máquinas: nueve plazas en Jerez de los Caballeros, Mérida, Navalmoral de la Mata, Zafra y Almendralejo.

-Soldadura: tres plazas en Fuente de Cantos, Plasencia y Tiétar.