Insta a la Junta a invertir 20,5 millones disponibles para reducir el calor en las aulas

Comisiones Obreras y la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa) han pedido a la Junta que saque una nueva convocatoria para invertir los 20,5 millones de euros para la climatización de los centros educativos procedentes de los fondos FEDER 2022-2027 que están pendientes de adjudicar.

Según han informado este jueves, aún quedan por adjudicar 20,5 millones de euros de los 30 que quedaron sin otorgar de las subvenciones recogidas reguladas en el decreto 95/2024, de 30 de julio, destinadas a la mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras educativas de titularidad municipal.

Preocupación por el impacto de las altas temperaturas

Como organizaciones representativas de la comunidad educativa, familias y profesionales de la enseñanza pública han reiterado su preocupación por el impacto de las altas temperaturas en la salud del alumnado y del personal de los centros, y por el impedimento que ello supone en el normal funcionamiento de la actividad lectiva.

El pasado 23 de junio, ambas organizaciones solicitaron a la administración educativa información concreta sobre la ejecución de obras de eficiencia energética en centros educativos públicos y estado de las convocatorias vinculadas al citado pero, según han lamentado en una nota, no han recibido respuesta.

El 30 de junio, han añadido, también solicitaron una reunión presencial con la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, para recibir información sobre estas ayudas y los motivos de la "escasa" participación de las entidades locales en su solicitud.

Convocatoria con escasa respuesta

Han subrayado la "poca cobertura" que tuvo esta convocatoria de subvenciones porque, según han apuntado, alcanzó solo al 18,4% de los centros de educación infantil y primaria, un porcentaje que se reduce al 13,6 % si se tiene en cuenta el total de los centros educativos públicos de Extremadura.

Asimismo, han añadido, el pasado 17 de julio mantuvieron una reunión con los secretarios generales de la Consejería, a quienes exigieron una reflexión acerca de la escasa participación de las entidades locales y se modificara la convocatoria "para que fuese más accesible a todas las localidades".

La Consejería, han afirmado, les trasladó el compromiso de sacar una nueva convocatoria para tratar de adjudicar los más de 20 millones de euros restantes, "convocatoria que aún no se ha publicado".

Por ello, CCOO y Freampa han reclamado la publicación "inminente" de una nueva convocatoria de subvenciones para poder aclimatar los centros educativos públicos extremeños y evitar con ello perder estas ayudas.

Han recordado además que la finalización, recepción y puesta en servicio de las actuaciones subvencionadas deberá ser antes de 30 de junio de 2027, "por lo que la agilidad en los procedimientos es de suma importancia". "Es inaceptable que los únicos centros públicos que no tienen sistemas de climatización en nuestra región sean los centros educativos", han aseverado.