La Junta de Extremadura decide el reparto de las ayudas por los incendios: 3.000 euros por hectárea para los agricultores

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se ha reunido este jueves de manera extraordinaria para decidir las ayudas por los incendios sufridos este verano en la región.

Como primera medida, los agricultores afectados recibirán 3.000 euros por hectárea. Además, se concederán préstamos de hasta 60.000 euros sin intereses. Todas las ayudas se recogen en un decreto ley dotado con 3,5 millones.

Como se recordará, el pasado 29 de agosto, el Ejecutivo de María Guardiola celebró en Hervás también un Consejo de Gobierno extraordinario, en el que se decidieron algunas de las ayudas para los afectados por los incendios de este verano que, en aquel momento, se contabilizaban 40 en dos meses y las llamas habían arrasado más de 50.000 hectáreas.

Con la batería de medidas aprobadas, el Gobierno extremeño pretendía que los afectados afrontaran la recuperación, ya que había sufrido «graves daños económicos y emocionales», señaló Guardiola. «Lo dije aquí en el peor momento del incendio de Jarilla y lo vuelvo a repetir: no vamos a dejar solos a los afectados», señaló en una rueda de prensa la presidenta de la Junta, tras la reunión. Para ello, María Guardiola anunció la concesión de ayudas directas y «urgentes» para pymes y autónomos del sector turístico y para agricultores y ganaderos.

Ya se anunciaban hasta 3.000 euros en el caso de los empresarios que sufrieran cancelaciones en las reservas y para el sector agrario de 3.000 euros también por hectárea cultivada perdida (de cerezo, olivo, castaño y cultivos asociados), de 100 euros por colmena, de 500 euros por unidad de ganado y de 37 euros por metro lineal de cerramiento dañado. Además, ambos sectores contarán con líneas de financiación en condiciones preferentes y habrá también bonificaciones del 100% en el impuesto de aprovechamiento cinegético para los cotos de caza.

