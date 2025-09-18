El PSOE solicita una comisión de investigación sobre los incendios en Extremadura.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la creación de una comisión de investigación sobre los incendios que han afectado a Extremadura este verano y avanza que si la petición se aprueba en el pleno, llamarán a comparecer a la presidenta de la Junta, María Guardiola. Según ha explicado este jueves la portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, el objetivo es "depurar responsabilidades políticas" por la gestión que se hizo con el ánimo de aportar soluciones pera "mejorar el futuro".

"Necesitamos escuchar a expertos, científicos, a los bomberos forestales, a la gente que ha estado a pie de incendios. Pero también tenemos que escuchar a los responsables políticos, saber por qué adoptaron determinadas decisiones, si se ha perdido el tiempo en buscar culpables donde no los había", ha señalado Álvarez en declaraciones recogidas por Europa Press. Según los socialistas, hay muchos interrogantes abiertos y cuestiones que explicar, especialmente después de que la comparecencia del consejero de Presidencia, Abel Bautista, se limitara a "una cronología" de los hechos.

Apoyo de los grupos

El Grupo Socialista ya ha registrado la petición, que ahora deberá ser evaluada por la Mesa de la Cámara y después sometida a votación en el pleno. Se debatirá previsiblemente ya en la próxima sesión del 25 de septiembre. El PSOE necesitará por tanto del apoyo del resto de grupos para sacar adelante la comisión y al respecto, Álvarez ha hecho un llamamiento al PP: "Quien nada oculta, nada teme", afirma tras recordar que el propio Ejecutivo autonómico ha presumido de una "gestión brillante".

En la comisión, los socialistas intentarán arrojar luz sobre por qué la Junta no solicitó el nivel 3 de emergencia, por qué no se informó de la posible evacuación del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, por qué no se mantuvo "deliberadamente" el diálogo con los grupos de la oposición y por qué se pasó de hablar de colaboración con todas las instituciones a intentar sacar rédito político y atacar a Pedro Sánchez.

Jorge Valiente

Ayudas insuficientes

Respecto al decreto ley aprobado este jueves en Consejo de Gobierno extraordinario para establecer ayudas directas a los sectores afectados por los fuegos, Álvarez ha considerado que "llega muy tarde" y es absolutamente insuficiente. "Con el PSOE no ha sido dialogado ni hablado", asegura tras recordar que al tratarse de un decreto ley, aunque las medidas entren en vigor el texto necesitará refrendo de la Asamblea en el plazo de un mes para mantener su validez.

"¿Hacía falta esperar tanto para tan poco dinero y abandonar a nuestro campo, a nuestros agricultores y al sector turístico de Extremadura, tras casi un mes y medio después de los incendios?", ha preguntado la socialista, que ya avanza que las "pírricas" ayudas no van a llegar a todos los municipios afectados.

El PSOE critica además que en el decreto ley "se alimenta el bulo de que la causa de los incendios son las leyes, y no se reconoce que el problema que ha agravado los incendios de este verano en Extremadura han sido los casi 50 millones de euros que no se han invertido en prevención de incendios por parte del Gobierno de Guardiola".