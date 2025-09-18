Temperatura y aves migratorias: claves del aumento del virus del Nilo en Extremadura, según los expertos

Las consecuencias de la fiebre del Nilo se han agravado durante los últimos días tras la confirmación, el martes, de la segunda víctima mortal en 2025 en Extremadura, que junto a la primera registrada en la región constituyen también los dos primeros fallecimientos por esta enfermedad a nivel nacional. Se trata de un hombre de 77 años que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva, seguido de una mujer de 82 años que murió posteriormente en el mismo centro sanitario, según la información facilitada por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Ante los efectos de este virus, presente en toda la comunidad, los expertos advierten sobre la importancia de la prevención individual y colectiva como herramienta más eficaz para reducir el riesgo.

Principales recomendaciones

Así lo subraya José Marín Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, que recomienda frenar las acumulaciones de agua en macetas, bebederos o recipientes donde el mosquito pueda reproducirse; y reducir la exposición a las picaduras evitando actividades al aire libre durante los periodos de amanecer y anochecer. Aconseja también usar repelentes adecuados y ropa que cubra brazos y piernas.

Del mismo modo, insiste en la instalación de mosquiteras en viviendas, la revisión periódica de jardines, patios y explotaciones, así como en el refuerzo del control de aguas estancadas en fuentes, charcas o imbornales.

La región, escenario que favorece el desarrollo de estos mosquitos

Sánchez se refiere también al aumento de los contagios en la región, que suman ya 13 afectados, y recuerda que el mosquito que transmite el patógeno es autóctono y lleva tiempo asentado en Extremadura, pero "lo que ha cambiado es la presencia y circulación del virus. Aquí las aves migratorias tienen un papel clave, porque actúan como reservorios naturales y lo transportan en sus rutas desde África hacia Europa. Si a esto le sumamos veranos más largos, inviernos más suaves y abundancia de zonas húmedas, tenemos un escenario que favorece la transmisión de la enfermedad".

La fiebre del Nilo se transmite principalmente a través de mosquitos Culex, muy comunes en la región. No se trata de insectos exóticos, sino que son habituales en zonas de agua estancada. Cuando se alimentan de aves infectadas —el verdadero reservorio del virus— pueden transmitirlo a personas y otros animales.

Riesgo hasta otoño

En Extremadura, estos insectos proliferan en lugares donde coinciden agua estancada y altas temperaturas. "Las zonas de regadío y humedales, como las Vegas Altas, son especialmente propicias por la presencia de aves, agua y mosquitos. Sin embargo, no es exclusivo de esa comarca: el mosquito está distribuido en toda la comunidad, de ahí que también se hayan registrado casos en la provincia de Cáceres", apunta Sánchez.

El experto añade que el riesgo de contagio se mantiene mientras persista el calor y "hasta bien entrado el otoño". En cuanto a las medidas implementadas, desde el Colegio de Veterinarios valoran positivamente los tratamientos larvicidas en el agua y la fumigación de zonas críticas, aunque advierten de que "no basta solo con estas acciones. Es necesario combinarlas con la eliminación de focos de agua estancada y con campañas de información ciudadana. El control vectorial debe ser integral y continuado".

Por eso, el especialista recalca que la concienciación, sobre todo, en el caso de personas mayores, es fundamental. "En la mayoría de casos la infección pasa desapercibida o produce síntomas leves, pero en colectivos vulnerables puede derivar en cuadros neurológicos graves. Su prevención debe ser máxima", concluye.