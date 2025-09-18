Demora
El tren Madrid-Badajoz se retrasa por una incidencia técnica
Tenía prevista su llegada a las 13.26 horas
Carolina León
Mérida
El Alvia que ha partido esta mañana a las 8.30 horas desde Madrid Chamartín en dirección a Badajoz circula con demora debido a una incidencia técnica.
Este Alvia, uno de los tres que circulan a diario entre la estación de la capital y la comunidad autónoma, ha sufrido un problema a la altura de Torrijos.
Este periódico se ha puesto en contacto con Renfe pero aún no se ha determinado la causa de la avería. El tren tenía prevista su llegada a las 13.26 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- La cesión a la Junta de los 50 pisos de la Guardia Civil en Badajoz ya se está ultimando
- Condenado a 13 años de cárcel un trabajador del SES en Badajoz por consultar 384 veces datos clínicos de familiares
- Padres afectados por la falta de transporte escolar en Badajoz: 'No puedo dejar sola en casa toda la mañana a una niña de 12 años
- Visita histórica de la patrona de Badajoz a la iglesia de San Agustín
- Restituyen en su puesto a un guardia civil de Badajoz suspendido de empleo y sueldo