¿Qué ventajas tiene la Inteligencia Artificial para las pymes? La patronal extremeña ofrece este viernes una sesión abierta a todos

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) celebra este viernes, a partir de las 12.00 una sesión práctica sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial adaptada a la gestión y estrategias de las pymes y autónomos.

En la jornada, que se emite por el canal de YouTube CREEX TV y las redes sociales de la organización, se abordarán aspectos como la creación de un plan estratégico directivo en cinco minutos, aplicación y seguimiento del análisis DAFO de forma automática, creación de plantilla y procesos internos optimizados, o creación de asistentes de IA personalizados para cada departamento.

Como ponentes actuarán Luis Rodríguez, CBO de DaromaInnovations y experto en uso de IA para generar estrategias empresariales; Daniel Rodríguez, CEO de DaromaInnovations y experto en automatización de procesos a través de IA, y Javier Peinado, secretario general de la CREEX.

Sesión gratuita

La sesión es gratuita y durante su desarrollo los asistentes podrán trasladar cualquier pregunta o duda a través del chat de CREEX TV.

Extremadura es la tercera comunidad autónoma donde más aumenta el peso del valor añadido bruto digital, intensidad digital, sobre el total de la producción. El crecimiento se ha visto también reflejado en el empleo digital, especialmente de aquellos que son considerados especialistas, según el último informe publicado por COTEC.