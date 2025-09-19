Los ciberdelitos crecen un 800% en Extremadura en solo un año: la delincuencia ya se "subcontrata"

Los ciberdelitos han aumentado un 800% en Extremadura en un año (marzo 2024-marzo 2025), tanto en el ámbito público como en el privado. Es un dato ofrecido por el secretario general de Transformación Digital de la Junta, Juan Carlos Preciado, en las ‘Jornadas Ciberlegal’, por lo que considera «fundamental» trabajar «en la ciberprotección personal, el ciberacoso y con las empresas».

Así lo ha manifestado en la inauguración de las 'Jornadas Ciberlegal: la ciberseguridad como reto jurídico', que ha contado con la participación de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Felix Tena, y el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro Fernández Salguero.

Se trata de un foro organizado por la Cátedra de Patrocinio de Ciberseguridad (INCIBE) de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura para propiciar un espacio de reflexión y diálogo abierto entre expertos del ámbito jurídico, tecnológico, institucional y empresarial, en torno a los retos que plantea la ciberseguridad en un mundo cada vez más digitalizado.

Desborda el marco regulatorio

A lo largo de dos días, se abordan cuestiones como la protección de infraestructuras críticas, la defensa de los derechos fundamentales y garantías procesales frente a la ciberdelincuencia, los mecanismos de cooperación internacional y las estrategias de respuesta ante ciberataques, según ha indicado la profesora de la UEx Lorena Chano.

"Tenemos muchas inquietudes jurídicas porque consideramos que la informática, las tecnologías y las redes avanzan a gran velocidad y generan y producen una cantidad de casuística que es imposible asumir con el marco regulatorio actual", ha indicado.

Por su parte, Andrés Caro Lindo, director de la Cátedra INCIBE, ha asegurado que "todos somos víctimas de ciberdelitos y en ocasiones se realizan actividades que no se saben que son ilícitas".

El TSJEx insta a "redoblar la seguridad"

La presidenta del TSJEx también ha manifestado que las jornadas son "un foro de convocatoria transversal porque los problemas de la sociedad tienen muchas aristas".

"Todos como sociedad estamos inmersos en este avance que tenemos que encauzar en el buen sentido", ha señalado Tena, por lo que ha instado a "redoblar la seguridad en el sector poblacional de los jóvenes".

Ataques "permanentes" a la Uex

El rector de la UEx ha sido el encargado de cerrar el acto inaugural con una intervención en la que ha mostrado preocupación por la transversalidad de la ciberseguridad, ya que no solo afecta a los jóvenes, pues también "tiene un gran impacto en empresas o instituciones".

Al respecto, ha recordado el ciberataque que sufrió la Universidad de Castilla-La Mancha en 2021, que "impidió incluso pagar las nóminas".

La UEx, según el rector, sufre ataques "permanentemente", por lo que "como universidad tenemos la responsabilidad de poner remedio y las herramientas para formar en la prevención de la ciberdelincuencia".

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco Núñez ha sido el encargado de impartir la lección inaugural, en la que ha advertido de que la tecnología se ha desarrollado tanto que los delincuentes también se han especializado.

"Nos estamos encontrando subcontratas, por decirlo de alguna forma, en el crimen organizado", ha apuntado en este sentido.

Ello implica que diferentes tipos de crimen organizado, aunque se dediquen al tráfico de drogas, al sicarismo o a la prostitución coactiva, subcontratan plataformas tecnológicas "que encriptan la información, analizando y transnacionalizando todo, por lo cual están ya muy expertizados y nos cuesta más desarticular estas grandes organizaciones criminales".