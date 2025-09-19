Jornadas de la Cámara de Comercio de Cáceres
Extremadura lanza un programa para financiar pequeñas empresas y autónomos a través de 'crowfunding'
La primera convocatoria contará con 300.000 euros y va destinada a sectores estratégicos como la biotecnología, las energías renovables y el agroalimentario
La Junta de Extremadura ha lanzado un programa pionero para financiar iniciativas empresariales a través de 'crowfunding', un método que permite recaudar fondos con pequeñas contribuciones económicas de un gran número de personas, generalmente a través de plataformas digitales. La inversión inicial será de 300.000 euros y en una primera fase se apoyará a 22 pequeñas empresas y autónomos extremeños, que recibirán una subvención del 50% del importe captado por internet.
El objetivo, según ha explicado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, es "democratizar el acceso a la financiación" en sectores estratégicos como la biotecnología, las energías renovables y el sector agroalimentario. Las ayudas se han presentado este viernes en el marco de unas jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de Cáceres y se detallarán en la cuarta edición del foro Funds Summit, que se celebrará el próximo miércoles 24 de septiembre también en Cáceres, junto a otros programas "novedosos" para empresas como GoToMarket o las ayudas a la exportación.
El potencial de Europa
En el transcurso de esta jornada organizada por la Cámara de Comercio cacereña y FundecYT - PCTEX, Santamaría ha destacado la apuesta de Extremadura por el mercado europeo como motor de crecimiento económico. El consejero, que ha felicitado a la Cámara por esta iniciativa, ha valorado el papel estratégico que Europa desempeña en el impulso de las pequeñas y medianas empresas extremeñas, así como las oportunidades que ofrece la Unión Europea para sectores clave como la defensa, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la energía verde y el espacio.
El Mercado Único, ha apuntado Santamaría, permite a las empresas extremeñas exportar a los 27 países de la UE, integrarse en redes europeas de proveedores y utilizar herramientas digitales para escalar sus operaciones. "En 2024, Extremadura alcanzó un récord de exportaciones con 3.330 millones de euros, de los cuales el 80 % tuvo como destino la UE", ha destacado.
Exportaciones al alza
El informe de previsiones de BBVA Research respalda esta tendencia, señalando que las exportaciones y el consumo de los hogares están impulsando el crecimiento económico regional y se prevé la creación de 13.400 empleos en el bienio 2025-2026, con un crecimiento del PIB por encima de la media nacional, ha asegurado. Estos datos "son gracias al esfuerzo de las empresas".
Por su parte, la directora de la Delegación de Extremadura en Bruselas, Irene Palomino, ha expuesto las posibilidades que Europa ofrece a las Pymes extremeñas en muchos sectores, en consonancia con la intervención de la responsable de Proyectos de Fundecyt - PCTEX, María García.
