Datos del INE
Los menores condenados por agresión sexual se duplican en un año en Extremadura
Durante 2024 la justicia sentenció a 29, frente a los 15 del año anterior, pero además cometieron 169 delitos sexuales, una cifra diez veces superior a 2023
E. P.
Un total de 29 menores fueron condenados por delitos sexuales en Extremadura a lo largo del pasado año, 16 más que en 2023, lo que supone un aumento del 123%. Estos jóvenes con condena firme cometieron 169 delitos sexuales, una cifra diez veces superior al periodo anterior, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el caso de los adultos, en 2024 se registraron 77 condenados por delitos sexuales en Extremadura, un 18% más. Cometieron 85 delitos de esa naturaleza, un 25% más que el año anterior.
De acuerdo a estos datos, en 2024 se inscribieron 307 menores condenados por sentencias firmes en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores en Extremadura (distintos delitos), un 11,6% más que en el año anterior. En el caso de los adultos, también aumentaron un 16% hasta sumar 6.150.
Así, la tasa de menores de 14 a 17 años condenados por cada 1.000 habitantes en el mismo rango de edad en Extremadura fue de 7, frente al 6,4 a nivel nacional. De ellos, el 81,8% fueron hombres y el 18,2% mujeres.
Por edades, los de 14 y 15 años destacaron como los que más condenas sumaron. Por nacionalidades, el 89% eran españoles.
Cabe destacar que en 2024 se registraron 824 infracciones penales cometidas por menores en Extremadura, un 60% más que en el año anterior. Asimismo, en la comunidad se adoptaron un total de 471 medidas por los jueces, un 5% más respecto a 2023. Las más frecuentes fueron la libertad vigilada (33%), la prestación en beneficio de la comunidad (30%), y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima (11%).
