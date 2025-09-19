El PP lamenta que el "cerrojazo" de Almaraz empieza a notarse con 200 contratos menos

El PP de Extremadura ha afirmado este viernes que el "cerrojazo" del Gobierno de Pedro Sánchez a la central nuclear de Almaraz empieza a notarse ya en la región con la contratación de 200 personas menos para las labores de recarga de la Unidad 2 de la planta. Como ha avanzado este diario a primera hora de este viernes, el próximo 6 de octubre se iniciará la penúltima recarga de su Unidad 2, una operación que se prolongará durante 33 días y que, por primera vez, contará con menos personal del habitual, en concreto con doscientos trabajadores menos.

"Los extremeños ya estamos sufriendo las consecuencias del cerrojazo ideológico que Pedro Sánchez quiere darle a la central nuclear de Almaraz", ha criticado el portavoz regional de los populares, José Ángel Sánchez Juliá.

En una nota, ha señalado que el PP es el único partido político que está defendiendo la continuidad de Almaraz "con hechos y sin condiciones", ha exigido al jefe del Ejecutivo central que rectifique y ha acusado al PSOE de "maltratar" a la región. "El PSOE ha dejado a 200 extremeños sin su medio de vida solo por intereses partidistas, sin pensar en ningún momento en las familias que se han quedado sin trabajo y lo ha hecho solo para que Pedro Sánchez se quede un rato más en La Moncloa", ha aseverado Sánchez Juliá.

3.000 empleos menos

"No les importa arruinar a Extremadura, no les importa arruinar al Campo Arañuelo y que más de 3.000 familias se queden sin empleo en nuestra región, ni les importa que la seguridad nacional quede comprometida con el cierre de Almaraz", ha añadido.

Según el PP, no existen motivos para que el Gobierno de España cierre Almaraz porque el 7% de toda la energía que se consume en España sale de esta planta.

Ha alegado además que la sociedad extremeña apoya la continuidad de la central y que las empresas propietarias también quieren seguir adelante, mientras que "tanto el PSOE de Extremadura y Pedro Sánchez son los únicos que quieren acabar con la mayor industria que tiene Extremadura".