Abiertas las inscripciones para el Programa de Becas de Prácticas UniRural

Comienza el periodo de inscripción para que empresas y entidades se incorporen al Programa de Becas de Prácticas UniRural. Con el objetivo de acercar el talento universitario al tejido empresarial del entorno rural, la primera fase de este programa está dirigida a la captación de empresas y/o entidades con sede en municipios con menos de 5.000 habitantes o entre 5.000 y 20.000 habitantes con una pérdida poblacional significativa, más de un 5% en los últimos 10 años.

La Universidad de Extremadura, a través de su Consejo Social y en el marco de la Alianza Extremadura es futuro, impulsa esta iniciativa gracias al apoyo de la Diputación de Badajoz y la Diputación de Cáceres y la gestión de la Fundación Universidad-Sociedad de la UEx. El objetivo es doble: dar oportunidades de desarrollo profesional a los jóvenes titulados extremeños y reforzar el tejido productivo de los municipios rurales. Al mismo tiempo, esta iniciativa contribuye a frenar la despoblación y a visibilizar las oportunidades que ofrecen los municipios pequeños. Las entidades que se adhieran podrán incorporar titulados universitarios durante seis meses sin ningún coste.

Se concederán un total de 50 becas de prácticas a tiempo completo, 25 en la provincia de Cáceres y 25 en la de Badajoz, dirigidas a titulados de la Universidad de Extremadura cuya retribución económica será de 1.300,00 € brutos/mensuales. Estos, además, podrán beneficiarse de formación complementaria sobre competencias digitales, innovación, sostenibilidad y desarrollo rural. Podrán participar aquellos que sean menores de 30 años y que hayan obtenido el título de grado o máster durante los últimos cuatro años o tengan una edad comprendida entre 30 y 35 años que hayan obtenido el título en los dos últimos años.

Desde hoy y hasta el próximo día 14 de octubre permanecerá abierto el periodo de inscripción de empresas y entidades. Aquellas interesadas en participar en la presente convocatoria deberán formalizar la solicitud a través de la plataforma www.practicasyempleofuex.es

Tras la selección de empresas y entidades al finalizar la primera fase, se publicarán las ofertas disponibles y se abrirá el plazo de inscripción para titulados. Toda la información, bases y novedades del Programa están disponibles en la web de la Alianza Extremadura es futuro https://extremaduraesfuturo.es/becas-unirural/