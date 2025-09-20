Extremadura concederá préstamos de hasta 600.000 euros a jóvenes agricultores para modernizar el campo

La Junta de Extremadura junto a varias entidades financieras y a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) desarrollarán en la región un Instrumento Financiero de Gestión Centralizada, para determinadas intervenciones Pepac del periodo 2023-2027, cuyos objetivos serán dotar de financiación para el establecimiento de jóvenes agricultores y agriculturas y a la de inversiones en modernización y/o planes de mejoras de explotaciones agrarias de la comunidad. El importe mínimo de estos créditos será de 10.000 euros, llegando a un máximo de 300.000 euros, en el caso del establecimiento de jóvenes agricultores, y de máximo 600.000 euros para modernización de explotaciones.

Inversiones viables

Este instrumento financiero tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito en condiciones preferentes para inversiones viables en el medio rural, complementando las ayudas directas mediante subvenciones sin sobrepasar los límites establecidos. La ayuda concedida por este préstamo, calculada a través del equivalente de subvención bruta, podrá combinarse, o no, con la solicitud de subvenciones de estas intervenciones, sin sobrepasar los límites máximos establecidos por la normativa. La Saeca proporcionará una cobertura de los riesgos de crédito del 80 por ciento por cada préstamo, con un límite del 20 por ciento de la cartera, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Bonificación de intereses

La principal novedad de esta convocatoria es que las personas beneficiarias podrán acceder también a una bonificación de intereses, de hasta un 2,5 por ciento para jóvenes agricultores y de un 2 por ciento durante los 5 primeros años del préstamo formalizado. Las solicitudes pueden presentarse ya y hasta el 31 de diciembre del próximo 2026, por vía electrónica a través del portal del Ejecutivo autonómico. Así lo reflejaba la orden de 5 de septiembre de 2025, publicada el día 15/09/2025 en el Diario Oficial de Extremadura, donde se recogen todos los requisitos exigidos para su aprobación.