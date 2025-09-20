Mejoras en el transporte por carretera
La tecnología se sube al bus en Extremadura: seguimiento de rutas en tiempo real, reserva 'on line' de billetes...
La Junta asegura que está desarrollando un contrato de digitalización que traerá ventajas y facilidades para los viajeros, pero también para las empresas
La bonificación de los billetes de autobús está permitiendo que más extremeños utilicen el transporte público y el crecimiento de la demanda se quiere aprovechar también para mejorar el servicio de transporte por carretera. Así lo aseguró ayer el director general de Movilidad, Cristóbal Maza, quien avanzó que la tecnología se va a subir al autobús en Extremadura.
En este sentido, aseguró que la Junta tiene en marcha un contrato de digitalización del transporte en la comunidad, que ya se está desarrollando con un importe de 3,4 millones de euros y que supondrá beneficios para el ciudadano. La tecnología permitirá a los usuarios contar con un sistema que les informe en tiempo real de todas las rutas de autobuses que recorren la región, permitirá que tengan almacenados sus billetes e incluso podrán hacer reservas de sus viajes a través del propio sistema que se está desarrollando.
Estabilidad para las empresas
Pero las ventajas, dijo Maza, no serán solo para los usuarios. Este contrato de digitalización también supondrá beneficios para las empresas que prestan los servicios de transporte por carretera en Extremadura, ya que el traslado de información a la administración regional en tiempo real «permitirá ser más ágil en los pagos de esta por los servicios prestados a esas empresas», añadió el director general.
Y esta tecnología también traerá ventajas para la propia Junta de Extremadura en su labor de seguimiento y control: «permitirá contrastar los viajes realizados, preparar las liquidaciones de ayuda y optimizar mejor las rutas en función de la demanda real». Todo ello permitirá asimismo dotar de estabilidad en los contratos para que las empresas puedan plantearse inversiones en nuevos vehículos, entre otras cuestiones, señaló Maza.
