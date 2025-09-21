Extremadura abre su noche a la ciencia: un centenar de propuestas en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia

Las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia serán sede de un centenar de actividades de divulgación científica y tecnológica para todos los públicos, el próximo viernes, 26 de septiembre, con motivo de ‘La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras’ de la Universidad de Extremadura (UEx). Se trata de un evento promovido por la UE para acercar la ciencia a la sociedad y fomentar el interés de los jóvenes.

Más de 400 investigadores tienen todo preparado con el fin de hacer más accesible esta área en Badajoz (Hospital Centro Vivo y plaza de San Atón), Cáceres (Espacio UEx), Plasencia (Centro Universitario de Plasencia) y Mérida, donde, como novedad, este año se celebra en la plaza del Templo de Diana con la colaboración del ayuntamiento.

Cáceres

Los investigadores de la UEx en Cáceres han diseñado nuevos talleres para poner a prueba las habilidades quirúrgicas o conocer qué especies de ungulados salvajes viven en nuestro entorno, y en este contexto el público podrá observar las diferentes células del sistema inmunológico, participar en un ‘quién es quién’ literario o comprobar su agudeza visual.

El Espacio UEx en el centro de Cáceres acoge distintas actividades interdisciplinares, entre las cuales destacan Arte y Humanidades y los experimentos divulgativos centrados en principios fundamentales de la Química, la Electroquímica y la Física. También la tecnología estará presente y los participantes podrán conocer cómo hacer una depuradora casera e interactuarán con EBO, un robot que ayuda en terapias y cuidados a niños y mayores.

Mérida

En el caso de Mérida, el evento comienza a las 18.00 horas y contará con actividades del Centro Universitario de Mérida y el Instituto Arqueológico de Mérida del CSIC. Los asistentes podrán diseñar gracias al FABLAB mecanismos de propulsión como catapultas y lanzadores, y podrán ser arqueólogos por un día, gracias a talleres con pinturas naturales, mosaicos e incluso usar el georradar sobre un yacimiento.

Badajoz

‘La Noche Europea de los Investigadores’ en Badajoz tendrá como escenario el Hospital Centro Vivo y la plaza de San Atón, gracias a la colaboración de la Diputación y Ayuntamiento de Badajoz. En el marco de la Alianza Europea de Universidades EU Green, investigadores de la Universidad de Parma impartirán un taller sobre tecnologías innovativas para garantizar aire y agua limpios.

Además, otras novedades incluyen un taller sobre cómo utilizar las Matemáticas para conseguir recetas exitosas de cocina, y otras actividades para conocer los amigos invisibles en el yogur, cómo funciona una PCR o la ‘impresora 3D’ de ADN, o qué sustancias son capaces de emitir luz y qué tipos de luminiscencia existen.

También podrán jugar a desactivar artefactos gracias a la ingeniería en ‘James Bomb: licencia para desactivar’, entre muchos otros juegos y retos, según indica en nota de prensa la UEx, que ha agregado que, como es habitual, la ‘Noche de los Investigadores’ en Badajoz ofrece entretenidos talleres de tecnología, física, química, biología, medicina y ciencia de los alimentos.

Plasencia

En Plasencia se podrá descubrir la «magia» de las Matemáticas y el cambio climático en experimentos. Los amantes de la jardinería explorarán las novedades más llamativas en Landscaping y participarán en la actividad ‘Rosco ambiental’ inspirado en el famoso programa de televisión ‘Pasapalabra’.

La promoción de la salud de las personas es también protagonista clave de numerosas actividades en Plasencia y, por último y como el año pasado, repite la Tuna Universitaria amenizando la tarde del viernes.

‘La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras’ forma parte del proyecto G9-Science4All, financiado por la Unión Europea. Las instituciones que forman parte del Grupo 9 de Universidades (G-9), a través de sus unidades de cultura científica, se unen por quinto año consecutivo en un consorcio para celebrar conjuntamente la cita. En Extremadura, está organizada por la UEx y Fundecyt-PCTEX, con la colaboración de Cultura Emprendedora Universidad de la Junta.