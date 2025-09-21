La construcción aumenta su dinamismo en Extremadura con una superficie visada de 414.872 metros cuadrados

Extremadura ha alcanzado en el primer semestre de 2025 una superficie total visada de 414.872 metros cuadrados, lo que supone un crecimiento del 15,4 por ciento respecto a los 359.530 metros registrados en el mismo periodo de 2024. Por sectores, la obra nueva concentra el mayor dinamismo en la comunidad autónoma, ya que entre enero y junio de 2025 se visaron 299.521 metros cuadrados, frente a los 207.299 metros del año anterior, lo que supone un incremento del 44,5%.

En este caso, en el ámbito residencial, la superficie pasó de apenas 2.571 metros cuadrados en 2024 a 37.015 metros en 2025, lo que supone un crecimiento del 1.339 por ciento, un fuere incremento que "se explica por el bajo volumen registrado el año anterior", mientras que en el ámbito no residencial, el crecimiento fue del 28,2 por ciento, al alcanzar los 262.506 metros cuadrados en 2025. En contraste, la rehabilitación muestra una tendencia a la baja en la comunidad, ya que en el primer semestre de 2025 se han visado 116.351 metros cuadrados, un 23,6 por ciento menos que el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 152.232 metros cuadrados, según los datos que han sido aportados por el Colegio de Arquitectos.

En ese sector, la rehabilitación residencial alcanzó 68.480 metros cuadrados, un 5,9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que la rehabilitación no residencial ha descendido un 45,3%, hasta los 47.871 metros cuadrados.

A nivel nacional

En el conjunto del país, la superficie autorizada para obra nueva y rehabilitación alcanzó los 17,7 millones de metros cuadrados durante la primera mitad de este año, lo que supone un retroceso del 2 por cineto respecto al mismo periodo del año anterior y una pérdida de 354.611 metros cuadrados, según las estadísticas que han publicado desde los Colegios de Arquitectos, que ha destacado que la superficie visada para edificación se mantiene en niveles de 2024. La presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Marta Vall-llossera, ha advertido de que en un contexto de crecimiento y demanda constante, urge impulsar el sector para atajar dos de los problemas "más acuciantes" que enfrenta España. A su juicio, dichos problemas serían el "difícil" acceso a una vivienda "digna y asequible" para capas cada vez más amplias de la población y una "emergencia climática" que exige renovar más de la mitad del parque de viviendas y edificios para reducir los niveles de contaminación del mencionado sector y la dependencia energética respecto de terceros países.