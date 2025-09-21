La pelea y el esfuerzo de Extremadura para extinguir 27 incendios forestales durante esta semana

La lucha contra las llamas no da tregua. El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 49 incidentes en la región, de los que 27 han sido incendios forestales que han afectado a unas 130 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales en algunos de los fuegos ocurridos en las últimas horas. De ellos, 28 se han producido en la provincia de Badajoz y 21 en la de Cáceres, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado. En concreto, se han declarado dos incendios de nivel 1, que son aquellos que pueden ser controlados con medios del Plan Infoex, pero que pueden afectar a gente o bienes no forestales.

Talaván y Dana

El más relevante se ha producido en Talaván (Cáceres) el pasado día 15 de septiembre, al afectar aproximadamente a unas 100 hectáreas. En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana en Extremadura, estará marcada por la persistencia de condiciones de inestabilidad. La inminente llegada de una dana con entrada por el oeste peninsular provocará un descenso significativo de las temperaturas, que podría traer fuertes tormentas. En la provincia de Cáceres, la semana arrancará con cielos nubosos y altas probabilidades de lluvia, que remitirán a partir del miércoles. Las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 15 grados centígrados, pero las máximas podrían descender hasta los 25°C.

Tormentas

En la provincia de Badajoz, aunque el calor no cederá tanto como en Cáceres, las tormentas, que irán acompañadas de fuertes rachas de viento, serán las protagonistas hasta mitad de semana. En esta situación, la recuperación de la humedad en los combustibles será mínima en las horas nocturnas, lo que dificulta las labores de extinción ante un posible incendio forestal. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán hasta el fin de semana, cuando la situación tenderá a normalizarse.

Precaución

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.