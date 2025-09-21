Varios medios intervienen en un incendio forestal en Valverde de la Vera

Medios del Plan Infoex de Extremadura y del Gobierno participan este domingo en la extinción de un incendio forestal en un paraje de Valverde de la Vera, en la provincia de Cáceres. El fuego se ha declarado en una zona de alta montaña, según ha comunicado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En las tareas están interviniendo tres unidades aéreas de bomberos forestales, entre ellas, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales en Pinofranqueado (BRIF PINO), además de un agente del Medio Natural.