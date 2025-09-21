Irene de Miguel reivindica la Ley de Memoria “para dignificar a los que dieron su vida por los valores democráticos” en la Marcha de la Columna de los 8.000
La portavoz de Unidas por Extremadura considera que “la memoria no puede ser pisoteada”, en relación al proyecto de Ley de Concordia que están impulsando las derechas extremeñas
Irene de Miguel ha reivindicado este domingo la memoria democrática tras finalizar la II Marcha de la Columna de los 8.000, celebrada en Fuente de Cantos, como forma de recuperar y difundir la huida de miles de personas a la represión franquista. La portavoz de Unidas por Extremadura ha asegurado que “la memoria no puede ser pisoteada” y que este tipo de actos, que han surgido gracias a la sociedad civil, son necesarios “para poner en valor a aquellos que fueron perseguidos, torturados y represaliados en nuestra tierra”.
“La Columna de los 8.000 fue el primer éxodo de la Guerra Civil”, ha indicado quien también ha señalado que la represión que se vivió durante esta huida “fue brutal” debido “a que aquí se había producido el levantamiento del 25 de Marzo”. De Miguel ha lamentado que los hechos que sucedieron en Fuente de Cantos hayan estado “olvidados” y ha afirmado que “Extremadura tiene una deuda pendiente con su memoria”.
De hecho, la portavoz de Unidas por Extremadura cree que la “herramienta” con la que se cuenta para dignificar a aquellos que dieron su vida por los valores democráticos “es la Ley de Memoria Histórica que la señora Guardiola pretende pisotear”. “La amnesia colectiva a la que nos quieren llevar solo nos lleva a repetir los horrores del pasado y no a traer la justicia y la reparación que requiere toda democracia sana”.
