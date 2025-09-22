Un centenar de víctimas extremeñas se protegen con las pulseras antimaltrato que han dado fallos

Un centenar de mujeres extremeñas víctimas de violencia de género se protegen de sus agresores con las pulseras antimaltrato que están en el punto de mira por supuestos fallos informáticos. La Fiscalía General del Estado alertaba el pasado jueves de un error en estos dispositivos que impide demostrar si se han quebrantado las órdenes de alejamiento. Hasta el momento en Extremadura no constan incidencias en este sentido, pero el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, sí ha reconocido fallos puntuales de cobertura en la zona de la Raya con Portugal.

El PP ha pedido este lunes en rueda de prensa explicaciones por esta "irresponsabilidad": "Pedro Sánchez está tan absorbido en defenderse a sí mismo que ya no defiende ni a quien más lo necesita", ha lamentado su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá. Según el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) son 100 pulseras activas las que hay actualmente en Extremadura, "100 mujeres que necesitan explicaciones, pero sobre todo tranquilidad y seguridad", ha afirmado tras mostrar su indignación por el "silencio" del PSOE extremeño tras saltar la polémica.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá. / PP de Extremadura

Procesos judiciales

La Fiscalía General del Estado alerta en su memoria anual de los problemas por el cambio tanto de proveedor como de dispositivo en el sistema Cometa, el que se ocupa del seguimiento de las llamadas pulseras antimaltrato. Concretamente, se habrían producido vacíos de información sobre la ubicación de los agresores durante el traspaso de datos entre las empresas prestatarias del servicio, por lo que no se puede demostrar si los agresores han quebrantado sus órdenes de alejamiento. Un hecho que puede resultar clave para conseguir el sobreseimiento provisional de la causa judicial abierta e incluso una sentencia absolutoria.

Dentro de los protocolos de violencia de género y violencia sexual, un juez puede determinar el uso de estas pulseras, que permiten conocer la ubicación exacta del agresor y controlar si se producen incumplimientos de las órdenes de alejamiento. El dispositivo se coloca en el tobillo o la muñeca del agresor y se proporciona a la víctima un dispositivo que lanzará una alerta en caso de que se acerque a ella más de lo permitido.

Cambio de proveedor

Entre finales de 2023 y marzo de 2024 se realizó un traspaso de datos de la empresa que gestionaba este sistema de control (de Telefónica a una unión de Vodafone y Securitas) y durante la migración se produjo un fallo que impedía acceder al histórico de la ubicación de los agresores. Es decir, los datos anteriores a marzo de 2024 no podían ser consultados.

Desde el Ministerio de Igualdad sostienen que las incidencias se detectaron en junio alertados por los juzgados que intentaban acceder a esa información y que en diciembre de 2024 ya estaban resueltas. Así, Moncloa sostiene que "afectaron a los procesos judiciales, no a la seguridad de las mujeres", pero las propias víctimas llevan meses denunciando que los dispositivos se desactivaban con facilidad. Finalmente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este martes que licitará un nuevo contrato para incluir "mejoras" en el sistema.

Falta de cobertura

Hasta la fecha, en Extremadura no se ha registrado ningún sobreseimiento provisional o fallo absolutorio relacionado con el uso de este tipo de dispositivos. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior en la región hay activos 2.964 casos de violencia de género en el sistema VioGen, pero apenas un centenar de estas pulseras telemáticas ya que su funcionamiento no se considera óptimo en zonas rurales por la falta de cobertura y por tratarse en la mayoría de los casos de municipios pequeños.

En esa línea, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reconocido en declaraciones recogidas por Europa Press que sí que se han contabilizado "problemas de cobertura" en la zona de la Raya con Portugal, si bien han sido "muy pocas" situaciones y producidas a consecuencia de la habitual entrada y salida de la red de comunicación entre ambos países. Quintana ha puntualizado que son 96 los dispositivos activos, de ellos 79 en la provincia de Badajoz y 17 en la de Cáceres. "No se puede hacer polémica de todo", ha dicho a tenor de las críticas del PP y tras recordar que la pulsera solo es un mecanismo de control más, "no el único, ni muchísimo menos".

Imagen de archivo del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en declaraciones a los medios / EUROPA PRESS

Batalla política

Por su parte, el PSOE de Extremadura critica que se alarme sobre una incidencia que "no ha afectado a la seguridad de las mujeres". A preguntas de los medios, la portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña, ha criticado el "cinismo" del PP por pedir explicaciones sobre este asunto cuando votó contra la Ley de igualdad y contra la violencia de género en la Asamblea de Extremadura.

"Cuando el PP alarma a la opinión pública sobre la falta de seguridad está poniendo en tela de juicio a miles de funcionarios de las fuerzas de seguridad", afirma tras asegurar que los dispositivos de vigilancia contra la violencia de género están "perfectamente engrasados".