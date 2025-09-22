Extremadura es la única región que reduce el absentismo en el trabajo

Extremadura ha sido la única región que ha reducido el absentismo en el último año completo computado (2024). Así, la tasa de trabajadores que se ausentan de su puesto disminuyó seis décimas en el cuarto trimestre, hasta cerrar en el 6,4%. En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), el descenso fue de cinco décimas en comparación al mismo periodo del año anterior, para marcar una tasa del 4,9%, según el informe elaborado por Randstad Research con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística. Estas cifras sitúan el absentismo en Extremadura por debajo de la media del mercado laboral español (6,7%).

Concretamente, en la comunidad se ha registrado una media de 23,5 horas no trabajadas por persona y más de 7 horas no trabajadas por persona a causa de una baja (IT) en el cuarto trimestre de 2024. Estos datos suman cerca de cuatro jornadas laborales que los profesionales no se han presentado a trabajar. En España, la media se sitúa en 25 horas no trabajadas y casi 8 horas por IT, es decir, Extremadura se posiciona por debajo de la media.

Entre los tres grandes sectores económicos, al cierre de 2024, la industria es el que concentra un mayor absentismo, con el 7,2% del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con el 6,7%, y en tercer lugar la construcción, con un 5,6%. En el caso del absentismo por IT, se ha situado en el 5,5% en la industria, el 5,2% en los servicios y el 4,7% en la construcción.

Por actividades, las que presentan un mayor absentismo son Juegos de azar y apuestas (11,9%), Actividades postales y correos (11,8%), Servicios a edificios y jardinería (11,2%), Asistencia en establecimientos residenciales (10,6%) y Fabricación de vehículos a motor (10,3%). Por el contrario, las actividades relacionadas con Empleo (2,7%), Jurídicas y contabilidad (2,8%), Inmobiliarias (3,5%), I+D (3,6%) y Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (3,7%) son las de menor absentismo.

De esta forma, Extremadura cierra el top 5 de comunidades con la tasa más baja, solo por detrás de Baleares (5,7%), Comunidad de Madrid (5,8%), Comunidad Valenciana (6,1%) y Andalucía (6,2%).

Menos bajas, pero de mayor duración

Sin embargo, aunque Extremadura destaca como la comunidad autónoma en la que menos bajas comunes se cogen los trabajadores, es en la que tienen una mayor duración. Según el último informe sobre contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral), elaborado por la mutua Asepeyo, la duración media de estos procesos, de 72,7 días, fue la más alta del país. Las causas de esta singularidad en el mercado laboral extremeño apuntan a los bajos salarios, al envejecimiento de la población y al colapso de la atención sanitaria, que dispara el gasto de la Seguridad Social y las empresas.

En España, cada mes se iniciaron de media 676.022 bajas, un 5,3% más que en 2023, de las cuales cuatro de cada diez duraron hasta tres días, siendo la media de los casos por contingencia común de 37,1 jornadas, 3,1 días más que en el ejercicio anterior. En el caso extremeño, esta media sube hasta 72,7 días, con una diferencia de 35,6, por lo que se duplica. La media nacional determina que por cada 1.000 trabajadores se iniciaron unas 36 bajas al mes, una cifra que aumentó 1,8 casos respecto al año anterior.

A nivel nacional

En cuanto al conjunto del mercado laboral español, el nivel de absentismo se situó al cierre de 2024 en el 6,7% de las horas pactadas, lo que representa un repunte de una décima respecto a los datos registrados un año antes. En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del cuarto trimestre fue del 5,2%, dos décimas superior a la contabilizada en el cuarto trimestre del año pasado.

El País Vasco es la comunidad que registra un mayor absentismo al cierre de 2024, con un total del 8,7% de las horas pactadas. Le siguen Canarias (8,4%), Galicia (7,8%) y Región de Murcia (7,7%). Por el contrario, donde más se ha incrementado el absentismo ha sido en La Rioja, ocho décimas, hasta el 6,4%; seguida de Cantabria, con un aumento de seis décimas, hasta el 7,8%, y Murcia, con un avance del absentismo de cinco décimas, hasta el 7,7%.Cataluña (6,9%), Andalucía (6,2%) y Comunidad Valenciana (6,1%) no han registrado variación.