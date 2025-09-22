"Otra vez": La Vera teme el regreso de las llamas a Extremadura

El paraíso de La Vera (Cáceres) tampoco se ha librado de la oleada de incendios que ha azotado la región este verano. Los bosques que bordean la carretera entre el Monasterio de Yuste y Garganta la Olla se han teñido de gris, mientras los medios aéreos y terrestres continúan trabajando para apagar los focos activos de un fuego que ha arrasado 438 hectáreas entre ambos términos municipales. Al borde de considerarse de gran magnitud, se ha dado por estabilizado esta mañana.

Javier Fernández, vecino de la zona, tiene una finca entre ambas localidades que ha terminado afectada. Aunque el fuego no ha alcanzado su vivienda, los troncos de cerezos, granados y parrales se han quemado. Esta mañana ha intentado acceder, pero la carretera permanecía cortada y no ha podido llegar hasta entrado el mediodía. Cuando se desató el incendio pensó “otra vez”, y ha cargado durante estas últimas horas con la frustración de no poder hacer nada. Ahora “toca encargarse de las consecuencias”, señala. El fuego trae consigo el miedo de los vecinos, “por la cercanía con las localidades y porque veíamos que el viento iba a dificultar las labores de extinción”.

Uno de los focos activos / Carlos Gil

El alcalde de Cuacos de Yuste, José María Hernández, ha señalado que todo apunta a que el incendio ha sido provocado, sin que por el momento se conozcan los motivos. "Las conversaciones mantenidas con la Guardia Civil y medios de extinción indican que nuevamente estamos ante un incendio intencionado, buscando no sabemos qué", ha indicado.

"Una columna de humo increíble"

Mario Fabundez, residente en Garganta la Olla, cuenta que a las cuatro y cuarto de la tarde de ayer vio “una columna de humo increíble” y fue uno de los primeros en grabarlo. Pensó lo mismo: “otra vez viene hacia aquí”. Explica que estaba tranquilo al tratarse de un pueblo rodeado de gargantas, lo que dificulta la probabilidad de que el fuego llegue al término municipal.

“Ha sido bosque más que finca”, relata Fabundez, quien agradece que no haya sido más grave porque vive del turismo. “Tengo una tienda de productos típicos y la gente puede dejar de venir. Sobre todo, tenía miedo de que alcanzara el Monasterio de San Jerónimo de Yusteo se quemara mucho el entorno”. Su madre, a su lado, añade que esperan la vuelta a la normalidad y explica que el incendio ha afectado a la antena, porque las televisiones no funcionan en la mayor parte del municipio. “Se conoce que ha sido el repetidor, aunque no nos han dado información. Ahora mismo solo podemos ver Canal Extremadura”.

Imagen del paisaje calcinado / Carlos Gil

Mientras las llamas se apagan lentamente, los vecinos de La Vera permanecen atentos y la mayoría están tranquilos, agradecidos de que el Monasterio de Yuste y el corazón de este paraíso natural de robles y castaños en la falda sur de la Sierra de Gredos se hayan salvado. Mientras tanto, este incendio vuelve a demostrar que la temporada de fuego aún no ha acabado en la región.