El Infoex da por estabilizado el incendio de Cuacos de Yuste que ha arrasado 438 hectáreas de matorral y arbolado

El Plan de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) da por estabilizado y desactiva el nivel 1 del incendio de Cuacos de Yuste que ha arrasado 438 hectáreas de matorral y arbolado. La Guardia Civil ha confirmado la reapertura de la Ex-391, carretera que había sido cortada este domingo por su proximidad al fuego.

A las 3.30 horas de la madrugada del lunes, el Infoex activó el nivel 1 por un incendio en Navalmoral de la Mata de pasto y matorral, en estos momentos ya estabilizado. El fuego de Valverde de la Vera, en el que continúan trabajando para su extinción hasta 57 medios esta mañana, ya es también nivel 0.

Previsión meteorológica

Cabe destacar que el tiempo estará marcado por la persistencia de condiciones de inestabilidad y se prevé la inminente llegada de una DANA con entrada por el oeste peninsular, provocará un descenso significativo de las temperaturas, que podría traer fuertes tormentas. Lluvias en la provincia de Cáceres y temperaturas mínimas por encima de los 15 grados, las máximas podrían bajar hasta los 25 grados. En la provincia de Badajoz, las tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento serán las protagonistas hasta mitad de semana.

En esta situación, "la recuperación de la humedad en los combustibles será mínima en las horas nocturnas, lo que dificulta las labores de extinción ante un posible incendio forestal", ha informado la Junta. Por tanto, las condiciones de inestabilidad se mantendrán hasta el fin de semana, cuando la situación tenderá a normalizarse.

"El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios", ha concluido.