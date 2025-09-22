Malestar en Extremadura: la DOP Guijuelo introduce cambios para amparar productos 50% ibéricos

Desde el pasado 1 de septiembre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la Denominación de Origen Protegida Guijuelo (Salamanca) tiene vía libre para reducir del 75% al 50% el mínimo de raza ibérica de los productos que pueden ser amparados por esta etiqueta. Un cambio que no ha gustado ni mucho menos al resto de las denominaciones protegidas de España que trabajan con las excelencias del mejor cerdo y la mejor bellota. De hecho, las tres restantes, Pedroches (Córdoba), Jabugo (Huelva) y Dehesa de Extremadura, que solo incluye bajo su paraguas productos 100% ibéricos.

La diferencia en la pureza de la raza puede generar competencia en el precio. Sea como sea, el cambio está hecho y el mismo Ministerio de Agricultura le ha dado su bendición. El director general de Alimentación, José Miguel Herrero, ha asegurado que los cambios aprobados para la DOP Guijuelo «se atienen a la normativa vigente», y niega que haya habido trato de favor hacia este sello de calidad. También justifica que la petición de Guijuelo se haya tramitado como modificación normal de su pliego de condiciones -lo cual evita tener que ser aprobado por Bruselas-, ya que no conlleva «riesgo de anular el vínculo territorial» ni implica restricción a la comercialización del producto amparado.

José Miguel Herrero subraya que esa solicitud obtuvo el visto bueno en agosto de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada de las autoridades competentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Preocupación «profunda»

Sin embargo, desde la Asociación Española de Criadores Cerdo Ibérico (Aeceriber), con sede en la localidad extremeña de Zafra, no están conformes con la modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo. «Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la reciente decisión de la DOP Guijuelo de incluir productos procedentes de animales con un 50% de raza ibérica en su esquema de certificación», afirma la agrupación.

Y ello porque, durante los últimos años, el sector ha realizado un esfuerzo conjunto por reforzar la calidad y la autenticidad de sus productos, «apostando de forma decidida por el cerdo ibérico puro como símbolo de excelencia y exclusividad», un trabajo que realmente ha sido clave «para consolidar la confianza del consumidor y preservar el prestigio internacional de nuestros productos».

En consecuencia, «cualquier cambio en los criterios de certificación debe ser cuidadosamente valorado, especialmente cuando puede generar confusión en el mercado y afectar a la percepción de calidad construida con tanto esfuerzo por ganaderos, industriales y entidades de control». Dicho de otro modo: hay miedo a que el comprador pueda creer que los productos han reducido su pureza, cuando otras DOP siguen trabajando con el 100%.

Aeceriber subraya su apoyo expreso a aquellas etiquetas que continúan «defendiendo y promoviendo al cerdo ibérico puro como pilar de sus reglamentos, reforzando con ello la singularidad y el valor diferencial de este producto único».

Le preocupa, además, que el cambio en la DOP Guijuelo pueda abrir la puerta a otras modificaciones más profundas en el sector, poniendo en riesgo la credibilidad de los sellos de calidad reconocidos por la Unión Europea e incluso la de la Norma de Calidad del Ibérico, «que tanto ha costado consensuar y consolidar». Razón por la que Aeceriber se compromete a la defensa de la raza ibérica y a la «promoción de estándares que garanticen la máxima calidad, transparencia y respeto por la tradición».

Lo que alega Guijuelo

A través de un comunicado, la DOP Guijuelo asegura que el cambio en las condiciones del pliego «se ajusta a la legalidad y ha sido aprobado por las autoridades competentes». También señala que el requisito de materia prima susceptible de amparo «ni se sustituye ni se rebaja, se amplía al 50% ibérico y se sigue certificando la mejor calidad para los jamones 100% y 75% ibérico».