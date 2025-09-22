El PP eleva a 25 millones el impacto de las ayudas por los incendios y la oposición no asegura su apoyo: "Es postureo político"

Nuevo frente en la Asamblea de Extremadura. El PSOE y Unidas no aseguran la convalidación del decreto ley de ayudas a los afectados por los incendios, que consideran "insuficiente y bastante mejorable". El texto, pendiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) para entrar en vigor, necesitará el refrendo de la Cámara en el plazo de un mes para mantener su validez y todo apunta que la pelota volverá a estar en el tejado de Vox. "Están sobrados de soberbia y tienen mucha falta de gestión, de humildad y de buen hacer", ha dicho este lunes la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ante la falta de diálogo previo una vez más.

El decreto ley se aprobó el pasado jueves en un Consejo de Gobierno extraordinario y está dotado con 3,5 millones de euros en ayudas directas para compensar las pérdidas del sector agroganadero y el turismo. Sin embargo, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha elevado este lunes el impacto total de las 44 medidas a 25 millones de euros, ya que a las ayudas directas hay que sumar préstamos garantizados, rebajas fiscales, actuaciones de recuperación y prevención, la reforma de varias leyes y la mejora de las condiciones laborales del Infoex.

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA / PI STUDIO | PEDRO ARMESTRE / GREENPEACE

Medidas "históricas"

A su juicio, ayudas "históricas" que demuestran el compromiso del Ejecutivo de María Guardiola con los extremeños: "Por primera vez en la historia de Extremadura se han aprobado ayudas para los afectados por un incendio, y ha sido el Gobierno de María Guardiola quien lo ha hecho", ha destacado Sánchez Juliá. Según el portavoz, no tiene sentido oponerse a un paquete de ayudas directas, "y cualquier grupo parlamentario que lo haga estaría en contra de aquellas personas a las cuales va a afectar y va a beneficiar este decreto".

El dirigente popular ha criticado además la "zancadilla" del PSOE al solicitar una comisión de investigación parlamentaria, que considera que no tiene sentido cuando se han dado "más de 40 ruedas de prensa tras cada Cecopi informando minuto a minuto de cada decisión y de la situación en la que se encontraban los incendios". A ello hay que sumar que ni las diputaciones provinciales ni la Delegación del Gobierno, que dependen del PSOE, pusieron objeciones a las decisiones tomadas. "Todas las explicaciones están dadas", afirma Sánchez Juliá, que enmarca esta comisión en el "circo mediático" de los socialistas.

Aún sin publicar

Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña, insta a la Junta a publicar ya las ayudas, ya que tras varias semanas de la extinción de los incendios y tras la celebración de dos consejos de gobierno extraordinarios, siguen sin activarse. En rueda de prensa, Gil Rosiña no ha querido desvelar el voto de los socialistas, pero sí ha avanzado que su grupo parlamentario trabajará para "mejorar" el texto cuando llegue a la Asamblea.

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en una rueda de prensa este lunes en Mérida. / PSOE EXTRREMADURA

Tras su publicación en el DOE, se abrirá un periodo de alegaciones que pueden presentar todos los afectados y posteriormente el expediente se remitirá al completo a la Asamblea, con un periodo máximo de 30 naturales para someterse a convalidación. "Que el Gobierno haga su trabajo", ha dicho Gil Rosiña tras recordar que el Ejecutivo de Guardiola "solo acierta cuando rectifica y a veces, ni eso".

En la misma línea, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que el decreto es "insuficiente y bastante mejorable". "Vuelven a presentar un decreto sin negociar y sin consultar, regalándonos de nuevo un ejercicio más de soberbia de la señora Guardiola", ha dicho tras criticar que aún no se haya publicado y que en el mismo se hayan introducido varias modificaciones legislativas. "Hay que tener la cara muy dura para hacer este postureo político y luego señalar a la oposición como la culpable de que no salga adelante", concluye.