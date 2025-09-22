¿Cómo recorrer 50 países en 7 años?: El joven extremeño que ya conoce toda la Unión Europea

Natural de Don Benito, 26 años y una inquietud clara desde bien pequeño: recorrer el mundo y descubrir su historia fuera de los libros. La vía del Turismo era el mejor camino para acercarse a ese sueño, que a los 18 años se convirtió en un auténtico reto. Combina el teletrabajo con las vacaciones para dar forma a sus aventuras. Suele viajar solo, duerme en trenes o en albergues con decenas de camas y, sobre todo, vive. Es Javier Soto, un joven extremeño que tiene claro que el mundo es demasiado bonito para verlo solo a través de una pantalla. Ahora su relato recorre las siete maravillas del mundo, el submarinismo en el mar Rojo, la negociación con policías corruptos en México, las armas en las calles de Israel o los disparos de fondo en Gaza.

Pregunta: ¿Qué le llevó a decidir que quería visitar todos los países de la Unión Europea?

Respuesta: Desde pequeño, siempre fui muy curioso. Tenía libros sobre las tradiciones del mundo y me las imaginaba en la realidad. A medida que fui creciendo me di cuenta de que era posible descubrirlas y esa motivación se hizo más concreta: visitar todos los países del mundo. Mi reto inicial fue empezar por la Unión Europea, por cercanía y facilidad. Cuando empecé a viajar de verdad, a los 18 o 19 años, era lo más asequible, además es un entorno más seguro y contamos con la tarjeta sanitaria europea. Si pasa algo, es mucho más fácil gestionarlo.

P: ¿Cómo consigue financiar tantos viajes?

R: Es la pregunta que me hacen siempre mis amigos (ríe). En realidad, no hay tanta diferencia respecto a un viaje a la playa, en cuanto a precios. Claro que, por distancia, suelen ser más largos, pero viajar no tiene por qué ser caro si se sabe hacer. Es importante ser flexible: coger vuelos barato a las 6 de la mañana, elegir trenes nocturnos para ahorrar en alojamiento, estar dispuesto a dormir en habitaciones compartidas o sitios poco lujosos es parte de la experiencia. Yo he pagado 15 euros de avión para ir algunos países europeos, más barato que el trayecto de Don Benito a Madrid. Al final, muchas veces lo que parece poco razonable, tiene sentido si tienes la mentalidad abierta.

P: ¿Cuál ha sido el momento más trascendental en estos 7 años?

R: El más significativo fue cuando visité Luxemburgo, porque era el último país que me faltaba de la Unión Europea. Para mí, eso marcó un antes y un después. Fue como quitarme una pequeña carga, porque llevaba mucho tiempo esperando completar ese reto. En cuanto a momentos que me han impactado más a nivel personal, destaco dos: el bautismo de submarinismo en Jordania —nombre que recibe la experiencia de sumergirse en el mar Rojo desde el puerto marítimo de Aqaba— y cuando conocí algunos pueblos de Palestina, donde escuchaba disparos de fondo y pude ver de cerca las dificultades en esa región.

En Nablus (al norte de Cisjordania) entré en un edificio en el que la mitad es sinagoga para los judíos y la otra parte es mezquita, en medio hay un cristal antibalas para que no se maten entre ellos. Suelo destacar las experiencias en las que lo pasé mal al principio. En Israel estuve un mes antes de que comenzara el conflicto que todos conocemos y ya era una caza de brujas, recuerdo entrar en un supermercado y ver a un hombre con una metralleta comprando cereales. Yo me decía a mí mismo, esto es el mundo, esto es lo que está pasando mientras yo estoy en Don Benito o en Cáceres siguiendo mi rutina.

P: ¿Hay alguna otra situación en la que sintiera el peligro de cerca?

R: Sí, en mi primer interrail, iba con una compañera y nos robaron el pasaporte justo cuando salíamos de Serbia, y era algo prioritario para salir del país porque no pertenece a la UE. Ocurrió justo después de pasar la frontera, así que tuvimos que reprogramar vuelos y llamar a familiares desde cabinas telefónicas o cibercafés, porque tampoco teníamos móviles ni tarjetas de crédito. Fue un viaje muy intenso de 30 horas sin dormir. Desde Croacia, pasamos por Eslovenia e Italia, hasta llegar a Milán para coger el primer avión decente de vuelta a España. También, en Tel Aviv, me retuvieron en un cuartillo del aeropuerto por llevar un pañuelo palestino en la mochila.

P: ¿Tiene un plazo para completar este reto?

R: Al principio tenía una fecha límite, pero con el tiempo me di cuenta de que viajar por el simple hecho de alcanzar esa meta me estaba haciendo disfrutar cada vez menos. Me costó darme cuenta, pero entendí que el verdadero valor de esta experiencia no es llegar al final, sino disfrutar el camino, porque esto es una forma de vivir y de aprender.

P: ¿Cuál es la sensación al volver a Don Benito?

R: A mi me encanta Extremadura, siento el arraigo y cuando vuelvo, digo: "Por fin. Estoy en casa". Después de unos días de descanso, mi cuerpo me pide que me ponga en marcha de nuevo y busque el siguiente destino, pero el regreso a casa siempre me da esa paz que necesito. Además, viajar no hace que mi perspectiva cambie. De hecho, trato de disfrutar los pequeños momentos. Paseo por Don Benito y un atardecer o un amanecer me parece bonito. Estoy en mi campo y soy feliz porque hay que saber apreciar lo que se tiene a diario.

P: ¿Cómo se ve España desde fuera?

R: España me ha salvado muchas veces. La gente reacciona diferente cuando saben que soy español, especialmente por el fútbol. De repente, paso de ser un desconocido a que me pregunten si soy del Barça o del Madrid y la conversación cambia completamente. El fútbol tiene una gran influencia, y hasta en países remotos, como Armenia o Cabo Verde, he visto las camisetas de los equipos. Yo creo que España es vista como un país dinámico, con gente abierta, muy activa, y eso gusta mucho.

P: ¿Qué mensaje le daría a alguien que no viaja a menudo o que no le interesa hacerlo?

R: Mi consejo es que si se trata de una persona que está buscando el cambio, haciendo todos los días lo mismo no lo va a conseguir. Para conseguir beneficios hay que arriesgar, y salir de tu zona de confort te hace madurar de una forma que no consigues apreciar hasta que regresas a tu entorno habitual. El mundo es demasiado bonito como para limitarte a verlo solo a través de una pantalla o dentro de los límites de tu comunidad o tu país. Nuestro país es increíble, no lo dudo, pero fuera hay tantas culturas, historias y personas con las que puedes cruzarte... Viajar es algo que te cambia y te hace crecer.