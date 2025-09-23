Ascienden a 16 los casos de Virus del Nilo en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este martes un nuevo contagio por Virus del Nilo en la región, se trata de una mujer de 64 años perteneciente al Área de Don Benito-Villanueva, con lo que se elevan a 16 los casos por picadura de este tipo de mosquito en lo que va de año.

En este momento, son cinco los pacientes que continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, mientras que otros tres son asintomáticos y dos han fallecido.

Situación de vigilancia

Por eso, desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Perspectiva de los especialistas

Extremadura es la segunda región más castigada de España. Por eso, los expertos advierten sobre la importancia de la prevención individual y colectiva como herramienta más eficaz para reducir el riesgo.

Así lo subraya José Marín Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, que recomienda frenar las acumulaciones de agua en macetas, bebederos o recipientes donde el mosquito pueda reproducirse; y reducir la exposición a las picaduras evitando actividades al aire libre durante los periodos de amanecer y anochecer. Aconseja también usar repelentes adecuados y ropa que cubra brazos y piernas.

Del mismo modo, insiste en la instalación de mosquiteras en viviendas, la revisión periódica de jardines, patios y explotaciones, así como en el refuerzo del control de aguas estancadas en fuentes, charcas o imbornales.

Riesgo hasta otoño

Sánchez se refiere también al aumento de los contagios en la región y recuerda que el mosquito que transmite el patógeno es autóctono y lleva tiempo asentado en Extremadura, pero "lo que ha cambiado es la presencia y circulación del virus. Aquí las aves migratorias tienen un papel clave, porque actúan como reservorios naturales y lo transportan en sus rutas desde África hacia Europa".

En Extremadura, estos insectos proliferan en lugares donde coinciden agua estancada y altas temperaturas. El experto añade que el riesgo de contagio se mantiene mientras persista el calor y "hasta bien entrado el otoño".

La mayoría de los casos son leves

Por su parte, Jorge Romero, médico internista del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, familiarizado con los pacientes que padecen la enfermedad, subraya que en la mayoría de ocasiones el ser humano tan solo es "hospedador" del virus y no desarrolla síntomas. "Afecta a entre un 25% y un 50% de los pacientes, y solo uno de cada 250 presenta cuadros graves". Estos casos coinciden habitualmente con personas inmunodeprimidas.

Los síntomas más comunes aparecen entre siete y catorce días después de la picadura y se asemejan a los de un cuadro vírico: dolor de cabeza, fiebre y molestias articulares, que suelen remitir sin tratamiento. A veces aparece un sarpullido en la piel, "que curiosamente es un signo tranquilizador" añade el médico.

Recomendaciones SES

El SES también recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.