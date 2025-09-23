Reacción tras la desestimación de su recurso
La Junta insiste en que el complejo Isla Valdecañas no debe ser demolido según la legislación actual
Recuerda que en 2023 la Asamblea de Extremadura aprobó una ley que regulaba determinados aspectos de la Red Natura 2000 y suponía la legalización del resort. Sostiene que los tribunales deben atender a esta normativa
La Junta de Extremadura reacciona después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado esta mañana, por unanimidad del pleno, el recurso presentado contra la sentencia del Supremo de 2022 que obliga a derribar todo el complejo Isla de Valdecañas.
Para la administración regional el derribo no debería ocurrir, según la legislación actual. Se refiere la Junta a la Ley 2/2023 aprobada por la Asamblea de Extremadura, por la que se regulan determinados aspectos de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma y que otorgó una nueva cobertura a la realidad de dichos espacios.
La Junta ha mostrado su "respeto" a la desestimación por el Tribunal Constitucional del recurso de amparo, pero recuerda que, en primer lugar, todavía hay otros recursos en vía jurisdiccional que deben ser resueltos, inclusive otros recursos de amparo ante el propio Tribunal Constitucional. "Y, en segundo lugar y mucho más importante, está la vigencia de la Ley 2/2023, de 22 de marzo, que responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica a numerosos territorios de la región cuya declaración como Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) nunca se llegó a realizar de manera válida por el Consejo de Gobierno de la Junta", señala en una nota.
Cobertura legal
Así, la administración regional insiste en que no fue hasta el año 2023, con ocasión de la aprobación de esta ley, cuando se cumplió con el procedimiento de declaración. "Por tanto, es desde ese momento desde el que debe tenerse en cuenta la declaración de Zepa". Añade que la Ley aprobada por la Asamblea de Extremadura, expresamente, "da cobertura a la realidad de dichos espacios y, en consecuencia, permite abordar con rigor jurídico la situación del Proyecto de Interés Regional Marina Isla de Valdecañas".
Para el Ejecutivo regional, esta ley autonómica deberá ser tenida en cuenta en todo caso por los tribunales de justicia que están adoptando decisiones sobre la continuidad del complejo Isla Valdecañas. Asimismo, la Junta ha aclarado que en estos momentos desconoce el contenido íntegro de la sentencia, ya que lo único que se ha hecho público es la nota de prensa emitida por el propio tribunal. Una vez se disponga del texto completo, se podrá valorar en profundidad.
