Llega el otoño a Extremadura con una caída brusca de los termómetros: será cálido y seco

El otoño ha llegado y lo ha hecho haciendo ruido, el de los armarios y cajas que se abrían este lunes a primera hora para buscar esa manga larga que aguardaba el descenso de las temperaturas que ha sido brusco en este primer día de la nueva estación. Aunque en realidad el inicio del otoño, también llamado equinoccio de otoño, no tuvo lugar hasta la tarde ayer: a las 20.19 horas exactas el verano decía adiós para dar paso a una nueva estación que se prevé, no obstante, cálida y seca.

Tras un fin de semana con termómetros por encima de los 35 grados centígrados (º C) y superando incluso los 38º C en puntos concretos, como en Badajoz, ayer el descenso fue brusco en Extremadura, especialmente a primera y última hora del día. Ningún punto de la región alcanzó ayer los 30 grados y solo Badajoz, la localidad más calurosa de la jornada, se quedó cerca con 29º C. De ahí para abajo: 26 grados de máxima en Mérida, 23 en Cáceres y 24 en Plasencia. Pero el cambio de estación, sin embargo, ha impactado mucho más en las temperaturas mínimas que en las máximas. Los termómetros más bajos han pasado de rondar los 13 grados la madrugada del domingo en Torrecilla de los Ángeles o los 11 grados en Nuñomoral, a caer desplomados casi diez grados centígrados en apenas 24 horas, al registrarse valores mínimos de 3,7 ºC en Piornal y de 3,8 ºC en Fregenal de la Sierra a primera hora de la mañana de este pasado lunes.

Subidas de mínimas y máximas para el fin de semana

Y la previsión para los próximos días apunta que este cambio se mantendrá al menos hasta el fin de semana. Para este martes se esperan valores mínimos de ocho grados y máximos de 27 en los puntos más fríos y más cálidos de Extremadura, aunque de cara al fin de semana se prevén máximas que podrían superar ligeramente los 30 grados y mínimas al alza, con entre los 10 y 14 grados.

Según apuntaba recientemente el delegado de la Aemet en Extremadura, Marcelino Núñez, para los próximos meses de octubre y noviembre hay una probabilidad alta de que las temperaturas sean superiores a los valores climatológicos de referencia, con más de 22 o 24 grados de media. Y también se espera que las precipitaciones sean inferiores a los estándares medios de los últimos años, por lo que el otoño que acaba de comenzar podría ser, en promedio, cálido y seco.

Del latín ‘aequinoctium’: "noche igual"

El cambio de estación está marcado por la astronomía. Se le llama también equinoccio de otoño porque la duración del día es igual a la de la noche, de ahí la palabra equinoccio, un término procedente del latín ‘aequinoctium’ y que significa ‘noche igual’. Eso se produce por la posición de la Tierra frente al sol. Cuando ese momento sucede, los días empiezan a hacerse más cortos y las noches más largas en el hemisferio norte. Menos horas de sol, aire más frío y la progresiva caída de las hojas de los árboles son otros fenómenos ligados a esta nueva estación que viene acompañada, además, de otro cambio habitual en el reloj que todavía tendrá que esperar algunas semanas más. El cambio de hora será el último domingo de octubre, día 26, a las 3 de la madrugada hora peninsular cuando se moverán los relojes una hora para volver a marcar las 2.