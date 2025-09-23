La primera iniciativa empresarial de educación superior en Extremadura
El proyecto de la universidad privada Uninde sigue a la espera de la Mesa de la Asamblea
El órgano de gobierno del Parlamento regional todavía no ha calificado el proyecto de ley, un paso necesario para su aprobación en pleno y que los promotores urgían este mes de septiembre
Aunque los promotores del proyecto de la primera universidad privada que podría tener Extremadura han pedido celeridad a la Cámara regional y a los grupos parlamentarios, el proyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde) sigue pendiente de un trámite necesario para poder ser debatido y votado en el pleno de la Asamblea de Extremadura, donde se espera el visto bueno de tres de los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE y VOx, a excepción de Unidas por Extremadura), según los promotores.
Según informa la Cámara regional a este diario, el proyecto de ley todavía no ha sido calificado por la Mesa de la Asamblea. «Aún está en periodo de cumplir el Reglamento de la Asamblea de Extremadura», señalan. Este reglamento explica que la Mesa calificará y admitirá a trámite un proyecto de ley si reúne los requisitos exigidos, entre los que se destacan necesariamente la aporación de distinta documentación: certificación de la Secretaría del Consejo de Gobierno del acuerdo aprobatorio del proyecto de ley que incluya el texto articulado, certificación acreditativa de que se han cumplido todos los trámites previstos por la Ley de Gobierno y Administración de la comunidad, documento original o copia autentificada de los informes preceptivos al proyecto de ley y antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre la iniciativa.
Un plazo de cinco días para enmiendas a la totalidad
Comprobado que reúnen todos los requisitos anteriores, comenzará un plazo de cinco días para la presentación de enmiendas a la totalidad, según señala el reglamento. No obstante, si faltara alguno de los documentos, la Mesa deberá suspender la tramitación hasta que la Junta subsane la omisión o motive la exclusión de dicha documentación. El día de la calificación, el proyecto de ley será publicado en el boletín oficial de la Cámara y se pondrá a disposición de los grupos parlamentarios un dossier informativo sobre la iniciativa, así como toda la información que estos le requieran antes de su debate en el pleno, que tendrá finalmente la última palabra sobre la llegada o no de la universidad privada a Extremadura.
