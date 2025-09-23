El pueblo gitano reclama a la RAE incluir el término "antigitanismo"

La Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño (FAPUGEX) ha reclamado a la Real Academia Española (RAE) que incorpore el término "antigitanismo" en la próxima edición del Diccionario de la Lengua Española, con el fin de "reconocer y nombrar con precisión la discriminación específica" que padece esta comunidad.

La organización ha relanzado así una petición que ya cuenta con apoyos en el ámbito social y académico, y que busca que la RAE "reevalúe la necesidad de incorporar esta palabra, consolidada en el uso culto y especializado", según ha destacado el colectivo en una nota.

Significado del término

Según FAPUGEX, el antigitanismo describe "el conjunto de prejuicios, estereotipos negativos, discursos de odio y prácticas de discriminación estructural específicamente dirigidas contra las personas gitanas".

De esta forma, ha indicado que su reconocimiento no es una cuestión meramente semántica, sino una herramienta "fundamental para visibilizar y combatir esta realidad".

Respaldo internacional

Asimismo, ha destacado que el término cuenta con respaldo en organismos internacionales como la Unión Europea, el Consejo de Europa y Naciones Unidas, y que también se utiliza cada vez más en medios de comunicación y en investigaciones académicas de carácter sociológico, jurídico e histórico.

En Extremadura, ha recordado que la Diputación de Cáceres desarrolla un programa de sensibilización y eliminación del antigitanismo, lo que, según la federación, "demuestra que la palabra tiene ya un uso institucional consolidado".

Un vacío léxico

FAPUGEX ha defendido que la incorporación del término "llenaría un vacío léxico en la lengua española, que carece de otra palabra que defina con la misma precisión esta forma de racismo".

"Además, alinearía al español con el marco conceptual de derechos humanos de la UE y reforzaría las políticas públicas contra la discriminación", ha aseverado.

El presidente de la federación, Juan Vázquez Vargas, ha subrayado que "la lengua debe ser un reflejo vivo de la sociedad y de sus luchas por la justicia. El antigitanismo es una realidad dolorosamente vigente y el español necesita esta palabra para nombrarla con la contundencia que merece".