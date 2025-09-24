Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar

La compañía Líder Aliment, con sede en Zafra (Badajoz), opera más de 200 supermercados Spar, EuroSpar y Economy Cash propios y franquiciados, con una sólida implantación en Extremadura y Andalucía. Ahora se une a la firma catalana Fragadis, que cuenta con 220 establecimientos, en una alianza que alcanzará una facturación estimada de 700 millones de euros.

El objetivo es consolidar la presencia de los supermercados Spar dentro del comercio minorista español. La nueva estructura conjunta fortalecerá la propuesta comercial del grupo, ofreciendo a los consumidores una experiencia de compra moderna, competitiva y adaptada a sus necesidades, en más de 400 puntos de venta repartidos por todo el país.

La alianza, en cifras

En cifras, la alianza sumará una superficie de venta conjunta superior a los 250.000 metros cuadrados y una plantilla conjunta que superará los 4.700 empleados. Además, contará con dos grandes plataformas logísticas de 25.000 metros cuadrados cada una, asegurando la gestión de la cadena de suministro.

Ambas empresas anunciaron la noticia el pasado 28 de julio, pero no ha sido hasta ahora cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la primera fase de la compra.

Lider Aliment aportará al proyecto más de dos décadas de experiencia en el sector de la distribución alimentaria, con 186 establecimientos Spar y EuroSpar y 31 supermercados Economy Cash.

Un paso decisivo

Esta operación representará un paso decisivo en la evolución de ambas compañías, que desean sumar sus trayectorias, recursos y capacidades operativas dentro de una misma estructura organizativa.

Gracias a esta unión, Fragadis consolidará su presencia en el panorama nacional, conectando la actual zona de influencia en el arco mediterráneo con la fuerte implantación territorial de Lider Aliment en el suroeste peninsular.