Cáceres, eje nacional del debate energético: "Sin nucleares aumentará la emisión de gases de efecto invernadero"

El futuro de la energía nuclear es uno de los asuntos que marcan la agenda nacional e internacional. ¿Están preparadas las renovables para sustituir ya a las grandes centrales atómicas? ¿Es necesario demorar el cierre previsto para los próximos años? El apagón de abril marcó un antes y un después y los argumentos son cada vez más contundentes. En medio de esta polémica, la central cacereña de Almaraz es la primera en el calendario de cierre (primer reactor en 2027 y segundo reactor en 2028).

Con todos estos ingredientes, Cáceres acoge durante esta semana un foro clave con expertos de distintos países. La Sociedad Nuclear Española celebra este miércoles en el Palacio de Congresos la inauguración de su 51ª Reunión Anual. Su presidente, Paulo Domingues Santos, ha advertido de que para mantener un sistema robusto sin centrales nucleares necesitaría "quemar muchos más combustibles fósiles y eso conduciría a un incremento sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero".

El caso alemán tras el cierre nuclear

Ha traído a colación el caso de Alemania: "Cerraron todo su parque nuclear y a día de hoy, después de Polonia y Serbia, es el país de Europa con mayores emisiones". Por eso, Domingues sostiene que las renovables no pueden reemplazar por completo a la energía nuclear. "A nosotros nos encantan, pero tiene que haber un equilibrio, porque con la tecnología que existe a día de hoy, no aportan robustez al sistema".

Considera necesaria, junto a ellas, la existencia de centrales hidroeléctricas, térmicas de ciclo combinado y nucleares para garantizar la estabilidad de la red eléctrica española. En ese sentido, ha instado a los responsables políticos a sentarse con las empresas propietarias para revertir la situación. "Si se quiere, se puede. Bélgica lo hizo, Suecia lo hizo y aquí, si tenemos buena voluntad, también lo podemos hacer", ha asegurado.

Un momento clave

Este foro anual se celebra en un momento crucial para la región con el cierre de Almaraz en el horizonte, y ha coincidido con la movilización de los trabajadores de la planta cacereña frente al Palacio de Congresos esta mañana. A la reunión acudirán unos 800 congresistas, contará con más de 300 ponencias técnicas y una exposición con alrededor de 30 empresas representadas, así como una programación de actividades abiertas al público.

Para Domingues, es "muy simbólico estar en la ciudad de Cáceres, porque es justamente donde está situada Almaraz" y se ha referido a que ahora mismo "estamos en tiempo de descuento y, durante el mes de octubre, si no cambia la situación, la central tendría que presentar la documentación para el cese de su explotación al Consejo de Seguridad Nuclear de acuerdo con la normativa en vigor".

Programa de la Reunión Anual de la SNE

La Reunión Anual de la SNE es un congreso científico-técnico y un punto de encuentro para los profesionales del sector nuclear. Durante estos días los profesionales asisten a un intercambio de conocimiento, como consecuencia de los debates que se generan sobre los temas más relevantes del sector.

Las sesiones se dedican a temas estratégicos como las ventajas que ofrece la energía nuclear para satisfacer la demanda creciente por los centros de datos, los aspectos socioeconómicos para un desarrollo sostenible o la extensión de la vida útil de las centrales más allá de los 40 años de operación.

El programa completo incluye, además de las sesiones plenarias, sesiones monográficas, encuentros técnicos, talleres, sesión póster o networking, entre otros alicientes. Además, la Reunión Anual cuenta este año con una exposición comercial en la que las empresas presentarán proyectos, productos y servicios actuales e innovadores relacionados con las diferentes aplicaciones de la energía nuclear.

Actividades

También se han organizado actividades divulgativas previas a la reunión anual destinadas a distintos colectivos de la ciudad y que han incluido talleres STEM para llevar la ciencia, la tecnología y la energía nuclear a los alumnos de secundaria; conferencias dirigidas a las personas mayores y encuentros para hablar de ciencia de forma distendida, cursos para universitarios, incluso una representación de teatro.

Cabe destacar que la SNE es una asociación sin ánimo de lucro constituida por profesionales e instituciones del sector nuclear en 1974. Su principal objetivo es promover el conocimiento acerca de ciencia y tecnología nuclear, para convertirse en una referencia para profesionales del sector, así como para el público general.