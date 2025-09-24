Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta sanitaria

Confirmado: Extremadura registra un nuevo caso de virus del Nilo y se eleva la alerta sanitaria

El infectado es un hombre de 72 años y se encuentra ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva

Agencia ATLAS / Foto: EFE

Almudena Villar Novillo

El Servicio Extremeño de Salud (SES) confirma un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un hombre de 72 años del área de Salud de Don Benito-Villanueva y se encuentra ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva. Este nuevo contagio eleva a 17 el número de infectados registrados en Extremadura en 2025. De ellos, tres fueron asintomáticos y dos murieron.

Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad se comunica el alta hospitalaria de una mujer de 66 años, diagnosticada con el virus el 12 de septiembre. Pese a esta mejoría, la situación preocupa puesto cinco pacientes continún hospitalizados,

Ante la persistencia de casos, la dirección del SES ha emitido una alerta a las gerencias de las ocho áreas de salud de la región. El objetivo es mantener una vigilancia constante para detectar cualquier síntoma compatible con la enfermedad y aumentar la capacidad diagnóstica. Se recuerda que, a pesar de la gravedad en algunos casos, el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Consejos clave para protegerse de los mosquitos

Para mitigar la propagación del virus, que se transmite a través de la picadura de mosquitos, el SES ha reiterado una serie de recomendaciones esenciales para la ciudadanía:

  • Elimina el agua estancada: Vacía y mantén secos objetos que puedan acumular agua, como cubos, platos de macetas, juguetes y neumáticos. Además, asegúrate de que las piscinas, estanques y balsas se encuentren en buen estado.
  • Vestimenta: Utiliza ropa de colores claros que cubra la mayor parte del cuerpo, como camisas de manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.
  • Usa repelentes e insecticidas: Aplica productos autorizados en loción, espray o pulsera y evita usar jabones o perfumes muy perfumados que puedan atraer a los insectos.
  • Instala mosquiteras: Coloca mosquiteras en puertas y ventanas para impedir la entrada de los mosquitos en tu hogar.

Esas sencillas pautas contribuyen a la prevención del virus del Nilo occidental y reducir el riesgo de contagio.

