Ecologistas en Acción: "Ya no quedan excusas para retrasar la demolición de Isla Valdecañas"

Ecologistas en Acción ha defendido este martes que "ya no quedan excusas" para retrasar la demolición del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso de amparo interpuesto por la Junta de Extremadura.

La organización ecologista, que lleva casi dos décadas litigando contra el proyecto, ha reclamado a la Junta que cumpla la legalidad y derribe una urbanización que, según ha defendido, fue declarada ilegal desde la primera sentencia en 2011. En un comunicado, el colectivo ha denunciado la "insumisión" de la Administración autonómica frente a los fallos judiciales, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, y ha criticado los intentos de modificar leyes como la del Suelo o la delimitación de la Red Natura 2000 "para dar cobertura a un proyecto que nunca fue legal".

Marina Isla de Valdecañas, situada en una isla del embalse del mismo nombre (Cáceres), ocupa 13,5 hectáreas e incluye 185 chalés, un hotel de cuatro estrellas, un club náutico, un campo de golf y una playa artificial, además de otras construcciones inacabadas.

Ecologistas en Acción ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estimó en 111 millones de euros las posibles indemnizaciones a los propietarios, "pero estos fueron advertidos en el momento de la compra de la irregularidad de las viviendas y, por tanto, no deberían recibir compensaciones patrimoniales".

"Uno de los casos más claros de vulneración de la normativa ambiental"

La organización sostiene que Valdecañas representa "uno de los casos más claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español" y ha advertido que "aceptar su permanencia supondría un precedente nefasto para la protección de los espacios naturales".

Asimismo, ha exigido que la Junta pida disculpas por lo que califica de "nefasta y cuasi prevaricadora gestión" y que adopte medidas compensatorias para los municipios afectados. Ecologistas en Acción ha indicado que espera recibir la notificación oficial del fallo para conocer con detalle los argumentos del Tribunal Constitucional.