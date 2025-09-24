‘Helimulching’: así se evita la erosión de los incendios desde los cielos extremeños

El otoño comienza y hay que tratar áreas extensas en poco tiempo, con el fin de anticiparse a las lluvias y a sus peores efectos: el arrastre de cenizas y sedimentos en las zonas golpeadas por los incendios de este verano. De ahí que ya hayan arrancado los trabajos a través de una curiosa técnica, el ‘helimulching’, un método consistente en que un helicóptero deposita sobre el terreno un ‘mulch’ (mantillo o acolchado) de restos vegetales (paja). Las investigaciones desarrolladas a lo largo de la última década han demostrado que se trata de la solución más eficaz para reducir la erosión.

La Junta de Extremadura comenzó el domingo a aplicar el ‘helimulching’ en los montes afectados por los incendios forestales en Caminomorisco (2.781 hectáreas) y Jarilla (17.367). Durante su primer día, los helicópteros depositaron la paja en varios parajes de Las Hurdes, mientras que desde el lunes actúan en las proximidades de la garganta de los Papúos. Este jueves lo harán en Villar de Plasencia y en los días siguientes volarán sobre Hervás, Casas del Monte y otras localidades de las dos Zonas de Actuación Urgente (ZAU) declaradas por la Junta.

Un helicóptero carga paja para depositarla en zonas quemadas por los incendios para evitar la erosión del suelo. / JUNTA DE EXTREMADURA

"De no actuar de forma urgente sobre el paisaje, los daños podrían ser mayores, especialmente una vez que comiencen las lluvias", advierte la Consejería de Gestión Forestal a través de un comunicado.

Hasta 80.000 kilos al día

Los helicópteros tendrán que trabajar al menos esta semana y la que viene, si bien se trata de un método muy rápido. Colocan en lugares estratégicos de los montes afectados entre 50.000 y 80.000 kilos de paja cada día, con entre 10 y 17 descargas cada 60 minutos (ocho horas al día). Todo depende de la distancia entre el punto de acopio y el de descarga, que es mayor en las zonas más inaccesibles, como las gargantas de Papúos o Becedas, ambas en el perímetro del incendio de Jarilla, que superó los 160 kilómetros.

Las actuaciones beneficiarán a los 21 municipios incluidos en las ZAU, 18 de ellos en el perímetro del incendio de Jarilla, que con sus 17.368 hectáreas es el mayor que ha sufrido la región.

Municipios de actuación

Los términos en los que se actúa son Cabezabellosa, Hervás, Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Jarilla, Gargantilla, Casas del Monte, Villar de Plasencia, Tornavacas, El Torno, Oliva de Plasencia, Segura de Toro, Plasencia, Rebollar, La Garganta, Valdastillas y Aldeanueva del Camino. En cuanto al fuego en Las Hurdes, los términos declarados ZAU son Caminomorisco, Pinofranqueado y Nuñomoral.

Esta declaración de ZAU permite poner en marcha los trabajos de conservación y restauración en las dos zonas, que contarán cada una con su propio plan de actuación. Además del ‘helimulching’, la Junta ha planificado para el otoño la retirada de árboles secos, subsolados para evitar la erosión, y construcción de diques de mampostería o de gaviones.

Aún no están extinguidos

Tanto el incendio de Jarilla como el de Caminomorisco están estabilizados desde hace varias semanas, y se darán por extinguidos cuando desaparezca por completo el riesgo de reactivaciones, que son normales en fuegos de esta magnitud y no suelen progresar al estar rodeados de zona quemada, informa la Junta de Extremadura.

En el caso del incendio de Jarilla, el 60% de la superficie afectada es zona desarbolada, principalmente pastizales y roquedos. El 24% es robledal, el 8% son dehesas, un 3% masas mixtas de coníferas, y un 2% encinares.

En el fuego de Caminomorisco, el 60% eran pinares de 'Pino pinaster', el 22% matorral con arbolado disperso, y el 11% masas mixtas de pinar y otras frondosas.

En Las Hurdes, el 79% son Montes de Utilidad Pública (1.965 hectáreas de sierras de Caminomorisco y 231 de sierras de Pinofranqueado). En Jarilla, son Montes de Utilidad Pública el 15% (1.484 hectáreas en Hervás y 929 en Casas del Monte). En este último incendio, el 83% de la superficie está dentro de la Red Natura 2000 pero no hay ninguna hectárea en ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

A la hora de realizar todos los trabajos citados se tiene en cuenta la pendiente del terreno porque, a mayor desnivel, aumentan las posibilidades de que el suelo sufra mayores pérdidas por los efectos de las escorrentías. En el incendio de Caminomorisco el 49% de la superficie afectada es de elevada pendiente (del 20% al 30% de desnivel), el 32% inferior al 20% y el 18% de muy elevada (superior al 30%), mientras que en el caso de Jarilla, esta información se está terminando de procesar.