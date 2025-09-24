Lluvia de críticas a las ayudas por los incendios en Extremadura: "Excluyen alojamientos evacuados y zonas calcinadas"

Lluvia de críticas a las ayudas establecidas en Extremadura para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por los incendios. Primero fue el sector agrario y ahora la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur) reclama a la Junta de Extremadura una "revisión urgente" del decreto ley en vigor desde este miércoles, que considera "claramente insuficiente" al subvencionar solo un 25% de las pérdidas para este sector y excluir a toda la zona de Las Hurdes y parte de La Vera. "Han dejado fuera alojamientos rurales que fueron evacuados y otras muchas empresas que, a escasos kilómetros del fuego, sufrieron igualmente cancelaciones y daños indirectos", afirma Fextur.

El colectivo, que representa a nueve asociaciones turísticas de ámbito comarcal o sectorial y casi medio millar de empresas, considera que las medidas planteadas por la Junta "ni reflejan la realidad del daño económico ni reponden a las necesidaes del sector". Las ayudas se pueden solicitar desde este miércoles, tras la publicación del decreto ley que las regula ayer en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). El Ejecutivo autonómico ha destinado 3,5 millones de euros a ayudas directas para los sectores afectados por el fuego, de los que 300.000 euros se reservan al sector turístico.

El 25% de las pérdidas

Fextur critica que las ayudas directas solo cubran el 25% de las pérdidas ocasionadas por la cancelación de reservas, con un tope de 3.000 euros. "Esto implica que solo podrán acceder a la ayuda máxima aquellas empresas que puedan justificar pérdidas superiores a los 12.000 euros, una cifra fuera del alcance de mayoría de pymes y autónomos del medio rural extremeño", advierte. A ello se unen los criterios territoriales: el decreto ley se circunscribe únicamente a los 13 municipios que fueron evacuados y confinados, excluyendo "de forma incomprensible" a zonas gravemente afectadas por el fuego como Las Hurdes y numerosos municipios del Jerte y La Vera.

Por todo ello, desde la federación solicitan al Ejecutivo autonómico una "revisión urgente" de los criterios de concesión, de forma que las ayudas sean "más realistas, accesibles y equitativas, permitiendo incluir a todas las empresas del sector ubicadas en las comarcas afectadas en su conjunto, y no solo en municipios evacuados". Además de Fextur, también la Asociación de Turismo de Las Hurdes (ATHUR) y la Asociación Turismo Norte de Extremadura mostraron ayer su rechazo a las ayudas por los mismos motivos: su escasa cuantía y alcance limitado.

También el sector agrario

Junto al sector turístico, hay que recordar que también agricultores y ganaderos han mostrado ya su disconformidad con las ayudas planteadas por la Junta. La organización agraria UPA-UCE alertó la pasada semana que se pretenden compensar con dos millones de euros pérdidas por valor de 45 y este miércoles ha sido la asociación de Ganaderos del Reino quien ha denunciado que las ayudas directas por hectárea quemada solamente se concederán a los cultivos permanentes (cerezo, olivos y castaños), sin tener en cuenta la "gran" superficie de pastos, encinas y alcornoques de las dehesas también afectadas.

En nota de prensa, la asociación ha defendido que la recuperación forestal será "muy dudosa en el mejor de los casos, cuando no de pérdida definitiva del arbolado". La quema de pastizal ha dejado a numerosas explotaciones ganaderas sin recursos pastables hasta la próxima otoñada y deberán adquirir forrajes en el exterior, con el consiguiente coste económico.

Por esta razón, el colectivo ha mostrado su disconformidad y "enérgica" protesta por la "injusta" exclusión de las ayudas directas en Extremadura y ha puesto como ejemplo la situación de Castilla y León, donde sí se ha incluido la superficie de pastos en las ayudas directas. "Las explotaciones de ganadería extensiva tan solo podrán acceder a los préstamos subvencionados y a las ayudas a la recuperación de los vallados", lamenta.