El PSOE confía en que la justicia tenga en cuenta la modificación de la Ley ZEPA en Valdecañas: "el derribo sería un desastre para la zona"

El Grupo Parlamentario Socialista en Extremadura considera que existe "un amplio consenso social y político sobre la importancia de evitar el derribo" del complejo Marina Isla de Valdecañas, y confía en que las próximas resoluciones judiciales tengan en cuenta la modificación de la Ley ZEPA. Así la ha subrayado este miercoles su portavoz, Piedad Álvarez, que ha comparecido para valorar el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso de amparo presentado por la Junta de Extremadura para frenar la demolición.

“Salvo Ecologistas en Acción, hay unanimidad en que el derribo supondría un desastre económico para la zona. La convivencia entre el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente es posible, y ese ha sido siempre el compromiso del Partido Socialista”, ha subrayado Piedad Álvarez.

La socialista ha reconocido que la resolución “no es favorable, qué duda cabe”, pero ha insistido en que “queda esperanza y queda mucho recorrido todavía en este proceso, un proceso muy largo que se inició hace tiempo con un objetivo fundamental, garantizar que la convivencia entre el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente sea posible y sostenible”.

Álvarez ha recordado que, en esta línea, el PSOE impulsó la modificación Ley Zepa en marzo de 2023, “una reforma aprobada pese a la oposición del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura”. La portavoz señala que “la sentencia no ha tenido en cuenta esta modificación legal, algo que esperamos que sí ocurra en los dos recursos aún pendientes: el de los propietarios de Valdecañas y el de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo”.

Unidas: "estaban incumpliendo las leyes"

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha subrayado que la sentencia por unanimidad del Tribunal Constitucional contra el recurso de la Junta al derribo del Marina Isla de Valdecañas demuestra que "hubo políticos en nuestra tierra que se pensaban que estaban por encima de las leyes" y permitieron "un complejo ilegal".

De Miguel ha recordado que tanto Partido Popular como Partido Socialista impulsaron esta iniciativa como un proyecto de interés regional, lo cual le daba "carta blanca y le daba facilidades para empezar su construcción" a sabiendas, ha dicho, de que "estaban incumpliendo las leyes".

"Yo creo que ningún proyecto puede ver la luz incumpliendo las leyes porque entonces abriríamos un peligroso precedente", ha advertido la dirigente de la formación de izquierdas, en respuesta a los medios de comunicación este miércoles en Mérida.

"15 años al retortero"

Sobre los recursos pendientes, ha lamentado que Valdecañas "lleva ya 15 años al retortero por los innumerables recursos" que ha puesto una administración --la Junta de Extremadura-- que "no entiende o no quiere comprender que las ilegalidades no pueden salirle gratis a nadie".

En este sentido, se ha preguntado cuánto dinero se ha gastado de las arcas extremeñas en presentar recursos por este proyecto, en vez de "asumir que era un proyecto ilegal que había que derribar", y en este punto ha rechazado que la demolición deba realizarse "con el dinero de los extremeños".

"Aquí debería haber responsabilidades políticas, porque no puede ser que un proyecto de esta magnitud", con un presupuesto que se prevé para su derribo que asciende a "varios centenares de millones de euros", "no puede ser que al final lo acaben pagando los extremeños y las extremeñas cuando hubo políticos que con su voto en esta asamblea dieron luz verde a un proyecto ilegal", ha señalado.