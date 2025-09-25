Extremadura aspira a convertirse en líder internacional de cultivo leñoso

El director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha inaugurado la jornada Agroinventia, II Encuentro Público - Privado de Investigación de Cultivos Leñosos, donde ha apuntado que la Junta de Extremadura apuesta por estos cultivos porque reúne las condiciones para convertirse en líder internacional.

Así durante su intervención en este acto, celebrado en Badajoz, el director general ha resaltado que "Extremadura se está convirtiendo en un referente nacional, e incluso mundial, en la producción de cultivos leñosos" porque "tenemos agua, suelos de máxima fertilidad y el clima idóneo".

Almendro y olivar

La región destaca especialmente en el cultivo del almendro y del olivar, "tiene el olivar más moderno y eficiente de Europa", ha aseverado, y ha responsabilizado de este éxito a "la innovación tecnológica, la alta profesionalización del sector y la búsqueda de rentabilidad, como ya ha sucedido con el tomate".

Para que esta tendencia de éxito sea extensible a todo el sector agrario extremeño, Germán Puebla ha incidido en "la necesidad de que la investigación agraria escuche al campo para dar respuesta a sus demandas de innovación y producción".

Además, ha subrayado la "ineludible necesidad" de que exista un equilibrio entre desarrollo y medio ambiente, "algo que los agricultores extremeños saben hacer desde siempre".